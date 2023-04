(VTC News) -

Hành tây tốt cho sức khỏe, được coi là "viên ngọc quý" tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe và có nhiều lợi ích. Vậy hành tây có tác dụng gì? Hãy cùng điểm danh những lợi ích tuyệt vời của hành tây đối với sức khỏe trong bài viết dưới đây.

Thành phần dinh dưỡng của hành tây

Hành tây là nguyên liệu cần thiết trong nhiều món ăn, từ nướng, luộc, xào, ăn sống… Mặc dù nhiều loại hành với hình dạng, kích thước khác nhau nhưng loại phổ biến thường có ruột màu trắng, vỏ màu vàng sậm.

Hành tây chứa rất ít calo, trong 100g hành thường chỉ có khoảng 40 calo. Một củ hành tươi 89% là nước, 9% carbs và 1,7% chất xơ, ít protein và chất béo. Cụ thể, các chất dinh dưỡng chính trong 100g hành tây sống bao gồm:

Lượng calo: 40

Nước: 89%

Protein: 1,1g

Carbs: 9,3 gram

Đường: 4,2g

Chất xơ: 1,7g

Chất béo: 0,1g

- Hành tây nhiều vitamin C

Nguồn vitamin C dồi dào có trong hành tây có thể chữa lành và hình thành các mạch máu cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Vitamin C cũng là chất chống ôxy hóa chống lại các gốc tự do mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

- Chất xơ

Hành tây gồm hai loại chất xơ: ăn kiêng và prebiotic. Một cốc hành tây có 12% trong số 21 - 38g chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Chất xơ giúp cảm thấy no lâu và đi tiêu đều đặn. Khi đã cảm thấy no sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ prebiotic trong hành tây cung cấp cho vi khuẩn đường ruột (men vi sinh) để chúng có thể phát triển.

- Chứa chất chống ôxy hóa

Tất cả hành tây đều có quercetin, một hợp chất flavonoid hoặc chất chống ôxy hóa. Quercetin có đặc tính chống viêm, giúp cơ thể tạo ra vitamin E và bảo vệ nó khỏi nhiều dạng ung thư.

5 lợi ích tuyệt vời của hành tây đối với sức khỏe

Hành tây có tác dụng gì?

Hành tây được chứng minh là chứa quercetin, giúp chống lại cảm lạnh, cúm, viêm amidan, ho, hen suyễn và dị ứng tự nhiên. Bên cạnh đó, hành tây còn là một nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ dồi dào và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Hành tây là một nguồn giàu chất xơ và prebiotic, cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và tăng cường tiêu hóa.

Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit. Những thứ này giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột của bạn và cải thiện chức năng miễn dịch.

Có thể tăng cường sức khoẻ xương

Hành tây, có thể giúp hỗ trợ xương chắc khỏe.

Một nghiên cứu ở 24 phụ nữ trung niên và sau mãn kinh cho thấy những người tiêu thụ 100 ml nước ép hành tây mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống oxy hóa so với nhóm đối chứng.

Hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, tăng mức độ chống oxy hóa và giảm mất xương, có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ xương.

Có đặc tính kháng khuẩn

Hành tây có thể chống lại các vi khuẩn nguy hiểm tiềm tàng, như E.coli, trực khuẩn mủ xanh,..

Quercetin chiết xuất từ ​​hành tây dường như là cách đặc biệt mạnh mẽ để chống lại vi khuẩn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn hành tây có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Các hợp chất cụ thể được tìm thấy trong hành tây, chẳng hạn như quercetin và các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng chống đái tháo đường.

Chứa các hợp chất chống ung thư

Ăn rau thuộc chi hành như tỏi và hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm dạ dày và đại trực tràng.

Hành tây cũng chứa fisetin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Hành tây có tác dụng gì?". Hãy thường xuyên ăn hành tây nhé mọi người.

