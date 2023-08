5 căn bệnh đáng sợ do rượu đối với sức khoẻ không phải ai cũng biết

(VTC News) -

Quá lạm dụng bia rượu hay các loại đồ uống có hàm lượng cồn cao sẽ gây ra nhiều tác động tới sức khỏe. Vậy uống rượu có tác hại gì?

Tác hại của rượu đối với sức khoẻ

Bài viết trên Báo Thanh niên chỉ ra, rượu có thể làm suy giảm khả năng đưa ra quyết định và kỹ năng vận động.

Ngoài ra, rượu cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn xe cộ, hành vi bạo lực, mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo các chuyên gia, uống rượu quá mức có thể gây chết người do ngộ độc rượu. Đáng sợ hơn ngộ độc rượu làm suy yếu cơ thể và cuối cùng có thể phong tỏa các khu vực của não điều khiển các chức năng hỗ trợ sự sống cơ bản như hơi thở, nhịp tim.

Vậy uống rượu bao nhiêu được xem là nhiều? Đó là khi phụ nữ tiêu thụ 8 ly hoặc nhiều hơn và đàn ông trên 16 ly mỗi tuần. Riêng đối với phụ nữ mang thai, không bao giờ là an toàn để uống rượu do nguy cơ truyền nhiễm độc rượu thông qua nhau thai có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những căn bệnh đáng sợ do rượu

Tiêu thụ quá nhiều rượu và thường xuyên sẽ gây ra những căn bệnh đáng sợ dưới đây:

Nguy cơ mắc bệnh Gout

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, uống liên tục và uống quá nhiều rượu bia có thể gây ra tình trạng Gout. Nguyên nhân chính là do lượng cồn tồn động trong cơ thể là quá lớn và vượt thời gian cho phép dẫn đến các rối loạn về chuyển hóa năng lượng. Điều này tạo điều kiện cho việc tăng lượng axit uric dưa thừa và gây Gout cho các ngón tay - chân , đầu gối.

Khi bị Gout, người bệnh sẽ phải đối diện với các cơn đau nhức, sưng tấy đỏ tại đầu ngón chân – ngón tay, khó khăn trong việc di chuyển.

Ảnh hưởng dạ dày

Dạ dày bị ảnh hưởng là một trong những tác hại của bia rượu khác mà người bệnh sẽ dễ dàng gặp phải sau một thời gian.

Khi được hấp thụ ở dạ dày, bia rượu sẽ được phân hủy thành các chất độc hại như acetaldehyde. Acetaldehyde có khả năng gây suy yếu các lớp mô bảo vệ tại dạ dày và gây ra viêm loét dạ dày - tá tràng.

Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Bên cạnh đó, rượu bia còn khiến dạ dày tiết ra nhiều hơn lượng axit tiêu hóa. Khi tình trạng này diễn ra, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn, trào ngược nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài cũng làm tăng nguy cơ viêm loét tại dạ dày cao hơn.

Viêm gan

Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec, viêm gan do rượu là tình trạng viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài 1 đến 2 tuần. Triệu chứng gồm chán ăn, buồn nôn, ói, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng rối loạn tâm thần.

Bệnh có thể diễn tiến đến xơ gan do rượu qua nhiều năm. Xơ gan do tế bào gan bị tổn thương thường xuyên. Gan nhiễm mỡ là giai đoạn sớm của bệnh gan do rượu, nếu bệnh nhân ngừng uống rượu ở giai đoạn này, bệnh có thể tự khỏi.

Ngoài ra, rượu có thể gây tổn thương gan dù uống ít nếu dùng chung với thuốc chứa acetaminophen. Viêm gan do rượu thường xảy ra ở người nghiện rượu, nhưng nó cũng xảy ra ở người thỉnh thoảng uống rượu. Viêm gan do rượu có thể gây tử vong, đặc biệt nếu bệnh nhân có tổn thương gan trước đó.

Sảng run

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sảng run chỉ xảy ra ở người nghiện rượu. Đây là biến chứng trầm trọng và thường gặp nhất ở người nghiện rượu. Bệnh này cũng được gọi là "hội chứng cai rượu".

Nguyên nhân gây ra sảng run là nhiễm độc hệ thần kinh và rối loạn chuyển hóa do rượu. Bệnh xuất hiện sau khi ngừng uống rượu từ khoảng 12 - 48 giờ với hai nhóm triệu chứng nổi bật. Một là rối loạn ý thức kiểu mê sảng: mất năng lực định hướng không gian và thời gian, nhận dạng người thân kém, mất ngủ hoàn toàn hay ngủ chập chờn vật vã với nhiều ác mộng; luôn ở trong tình trạng lo âu, sợ hãi, căng thẳng, nhìn nhưng không thấy; có các ảo giác, ảo thanh... nên hay có các phản ứng tự vệ nguy hiểm cho người xung quanh.

Hai là các rối loạn về thần kinh: toàn thân run lập cập, nói lắp bắp ngắc ngứ, đi loạng choạng nên rất dễ vấp ngã gây chấn thương sọ não, gãy xương, vỡ tạng... Nặng hơn, có bệnh nhân còn lên cả cơn co giật như động kinh. Tình trạng rối loạn ý thức thường tăng lên về chiều tối.

Ngoài ra, người bị sảng run còn có các rối loạn thần kinh thực vật trầm trọng như ra mồ hôi đầm đìa như tắm ngay cả khi nghỉ ngơi, khát nước, da tái, kém đàn hồi, đái ít, buồn nôn, nôn, đau bụng, đi lỏng, sốt, tim đập nhanh, huyết áp không ổn định... Một số rất ít trường hợp sảng run tự thuyên giảm sau vài ngày. Phần lớn trường hợp nếu không điều trị sẽ tiến triển xấu; các rối loạn ngày càng trầm trọng, khiến người bệnh có nguy cơ tử vong.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

Theo các chuyên gia, tác hại của rượu bia gây ra cho cơ thể chính là sự ảnh hưởng tới sức khỏe, chức năng của hệ thống tim mạch. Dưới tác dụng của rượu bia, cơ tim và thành mạch có xu hướng bị thoái hóa và tổn thương. Lâu dài gây ra tình trạng giãn cơ tim, suy tim, xơ hóa tim. Các nguy cơ bị đột quỵ, mất ngủ, huyết áp cao hoặc nhồi máu cơ tim... cũng cao hơn so với người không có thói quen uống rượu bia nhiều.

Không chỉ là nguồn cơn gây ra những căn bệnh nguy hiểm, rượu còn ảnh hưởng đến toàn gia đình. Việc dùng vũ lực với người chung sống hay con cái có thể là áp lực rất lớn lên cuộc sống gia đình, thường hay dẫn đến ly dị. Con cái của những người nghiện rượu sau này thường hay có những kiểu cách, hành vi nhất định và đặc biệt là có nhiều nguy cơ trở thành nghiện hay gắn bó với một người nghiện rượu.

Trên đây là những thông tin giải đáp về câu hỏi "Uống rượu có tác hại gì?". Hãy hạn chế rượu bia để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như hạnh phúc gia đình nhé.