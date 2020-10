400 người đi dọc sông Nhuệ gỡ từng bao tải tìm nữ sinh 18 tuổi bị sát hại

Chiều 29/10, tại trụ sở Công an TP Hà Nội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản trên đường đi học về.

Vụ án xảy ra trên đường đê sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín). Nạn nhân là Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi).

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, Trung và Quân là lao động tự do, đều nghiện ma túy. Mỗi khi lao động nặng, chúng lại nhớ đến ma tuý.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần.

Theo Trưởng Công an huyện Thường Tín, trong buổi khám nghiệm hiện trường sáng 27/10, dòng sông Nhuệ rất bẩn, ở đầu sông nước dâng sau những trận mưa, những bao tải rác theo đó trôi về.

"Chúng tôi phải huy động 400 người người tìm dọc sông Nhuệ với diện tích gần 6km. Chúng tôi phải trực tiếp gỡ từng bao tải, trong đó có xác nhiều vật nuôi, rồi huy động gần 400 công an viên, nhân dân, lực lượng cứu hộ, sau gần 10 tiếng đồng hồ mới phát hiện thi thể của nạn nhân", Đại tá Tần cho hay.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Giám đốc công an Thành phố chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án để làm rõ thêm hành vi trộm cắp, mua bán ma túy của hai bị can để truy tố chúng trước pháp luật.

"Chúng cũng gây nhiều vụ án trộm cắp trên địa bàn nên mở rộng điều tra để xử lý. Tôi sẽ phân công Công an thành phố điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh trước pháp luật", vị lãnh đạo cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng các cán bộ đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng để phục vụ cho công tác xét xử sau này.

“Vụ việc xảy ra hôm 23/10 là một trong những vụ thể hiện nghiệp vụ, trách nhiệm nhanh chóng điều tra bắt giữ được đối tượng. Đây là thành tích đáng ghi nhận”, Thứ trưởng nói và cho biết ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời điểm này các loại tội phạm ma túy, buôn lậu… đang gia tăng.

Tại buổi họp, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng trao các phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc điều tra, phá vụ án trên.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Giấy khen Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

3 tập thể PC02, PC09 và Công an huyện Thường Tín nhận giấy khen và tiền thưởng.