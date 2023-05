40 suất học bổng toàn phần từ chính phủ New Zealand trị giá hơn 500 triệu đồng

Sau thành công của chương trình Học bổng Chứng chỉ Vi mô (Micro-credentials) năm 2022, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tiếp tục mở rộng quy mô chương trình.

Số lượng học bổng năm nay được ENZ tăng gấp đôi với 20 suất học bổng Dạy và học hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số (Digital and Collaborative Teaching and Learning) dành cho giáo viên, giảng viên, chuyên viên giáo dục tại Việt Nam, và thêm 20 suất học bổng Công nghệ Đột phá (Disruptive Technologies) dành cho đối tượng doanh nhân, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Chứng chỉ vi mô là chứng chỉ cho một khóa học từ vài tuần đến ba tháng. Các khóa học sẽ được triển khai bởi Học viện academyEX, một tổ chức giáo dục chuyên về đào tạo các chương trình sau đại học, đã đạt được nhiều giải thưởng của chính phủ New Zealand, khu vực và toàn cầu về công nghệ và giáo dục.

Khác với các khóa học ngắn hạn thông thường, mỗi chứng chỉ vi mô trong chương trình này có một số tín chỉ nhất định, được Cơ quan Quản lý Văn bằng New Zealand (New Zealand Qualification Authority - NZQA) công nhận, và có thể dùng để quy đổi tín chỉ cho người học trong nhiều chương trình sau đại học tại academyEX hoặc các đơn vị giáo dục quốc tế khác tùy theo điều kiện tiếp nhận và công nhận tín chỉ.

New Zealand cấp 40 suất học bổng toàn phần cho giáo viên, giảng viên, chuyên viên giáo dục và các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tham gia khóa học chứng chỉ vi mô (micro-credential) trên nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện tối đa để học viên có thể học tập theo tiến độ và lịch trình riêng của cá nhân.

Trong thời gian học, bên cạnh học liệu, bài giảng và bài tập trên nền tảng học tập chuyên biệt của tổ chức giáo dục academyEX, học viên sẽ có các buổi tương tác trực tuyến với các giảng viên hướng dẫn, và các bạn đồng học tại New Zealand để trao đổi, thảo luận sâu hơn về các nội dung học và thực tế áp dụng tại New Zealand.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc nâng cao kỹ năng (upskill) và phát triển sự nghiệp (uplevel) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế các nước, bao gồm Việt Nam. Chính vì vậy, thông qua những chương trình như học bổng lần này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận cơ hội nâng cao năng lực để thích ứng và phát triển trong thời đại số ngày nay.”

Khóa học chứng chỉ vi mô Dạy và học hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số (Digital and Collaborative Teaching and Learning) kéo dài 15 tuần (07/08/2023 – 19/11/2023) tập trung vào các phương pháp sư phạm đương đại, sáng tạo và hiệu quả, ứng dụng các công cụ kỹ thuật số vào thực hành giáo dục đổi mới, đặc biệt là các phương pháp dạy và học hợp tác, từ đó giúp hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng số và khả năng thích nghi với các bối cảnh không ngừng thay đổi. Người học cũng có thể xây dựng cho mình phương pháp giáo dục phù hợp với hoàn cảnh văn hóa và môi trường bền vững.

Khóa học chứng chỉ vi mô Công nghệ Đột phá (Disruptive Technology) kéo dài 10 tuần (11/09/2023 – 19/11/2023) cung cấp những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi-khối (Blockchain), an ninh mạng, Internet vạn vật, dữ liệu lớn... cách đánh giá và khai thác tiềm năng của các công nghệ mới để từ đó tích hợp vào chiến lược của doanh nghiệp, tăng cường năng lực hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Người học sẽ hiểu sâu hơn về các ngành, lĩnh vực đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ nhất, và kết nối với cộng đồng những người đang sẵn sàng để khám phá, hợp tác những ý tưởng tận dụng công nghệ đột phá. Khóa học này cũng giới thiệu những khái niệm về linh hoạt, thích ứng trong các thực hành công sở, đặc điểm quan trọng cho lợi thế cạnh tranh ở tương lai.

Anh Lê Phan Hưng, giảng viên trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - một trong 20 đại diện của Việt Nam nhận được học bổng năm 2022, chia sẻ: “Sau khi tham gia khóa học, tôi đã có thể áp dụng các tiêu chí về tính hợp tác, bền vững và hiểu thêm về lập kế hoạch và sáng tạo trong giáo dục để hoàn thiện việc thiết kế khóa học trực tuyến cho môn học mình đang giảng dạy. Tôi tự tin hơn trong việc lồng ghép các trò chơi vào hoạt động giảng dạy nhờ việc nắm vững nguyên tắc thiết kế trò chơi. Đồng thời, tôi tin rằng trải nghiệm học tập này cũng hỗ trợ chuyên môn lâu dài cho người học, đặc biệt đối với những người có mong muốn tiếp tục đào tạo ở bậc học cao hơn."

Giáo viên, giảng viên đại học, chuyên viên giáo dục, và các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu tuyển chọn, có thể nộp hồ sơ ứng tuyển cho các suất học bổng toàn phần này bằng cách điền đơn đăng ký và nộp một video ngắn (dưới 3 phút) trình bày bằng tiếng Anh lí do ứng tuyển học bổng. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký từ nay cho đến hết ngày 25/06/2023.

Điều kiện ứng tuyển:

● Công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam.

● Có bằng cử nhân đại học, và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Cụ thể, đối tượng ứng viên như sau:

Đối với khoá Dạy và Học Hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số (Digital and Collaborative Teaching and Learning): Giảng viên, giáo viên, các chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giáo dục (ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan).

Đối với khoá Công nghệ Đột phá (Disruptive Technologies): Lãnh đạo, các cấp quản lý, chuyên gia, doanh nhân khởi nghiệp muốn phát triển năng lực công nghệ của nhân viên hoặc tổ chức của mình (ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong kinh doanh/thương mại hoặc phát triển nhân sự).

● Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 6.5 trở lên, và không có kỹ năng nào dưới 6.0; hoặc Internet-based TOEFL 95, với điểm thi viết ít nhất 22, hoặc Paper-based TOEFL 587 (TWE 4.5); hoặc CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) tối thiểu 176, hoặc CPE (Certificate of Proficiency in English) tối thiểu 176; hoặc PTE Academic 64 và không có kỹ năng communicative nào dưới 57.5

● Mọi trường hợp khác sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.