Không hề khoa trương khi nói rằng, những người yêu phim hoạt hình chắc chắn sở hữu một tâm hồn “trẻ trung phơi phới”, một tâm hồn “thời gian không nỡ bạc đãi”. Các fan của thể loại này hãy sẵn sàng ra rạp và thưởng thức loạt phim đình đám của tháng nhé!

"Minions: Sự trỗi dậy của Gru"

"Minions: The Rise of Gru" - Tựa Việt: "Minions: Sự trỗi dậy của Gru" là phần tiền truyện của loạt phim đình đám "Despicable Me" (Kẻ cắp mặt trăng). Nội dung phim có mối liên hệ mật thiết với tuyến câu chuyện chính trong "Despicable Me", đưa khán giả trở về thời niên thiếu của Gru khi vẫn là một cậu nhóc nung nấu niềm đam mê gia nhập và trở thành gương mặt cốt cán trong hội ác nhân số 1 thế giới, song vô tình lại trở thành kẻ thù của tổ chức này.

Nếu như phần đầu tiên của Minions theo chân bộ ba Kevin, Stuart và Bob đi tìm chủ nhân, thì phần 2 sẽ xoáy sâu vào tình bạn gắn bó thân mật giữa Gru và hội các “chuối vàng” đáng yêu trên hành trình trở thành siêu ác nhân của nhân vật.

"Pororo: Cuộc phiêu lưu đến đảo khủng long"

Tháng 7 này, thương hiệu về chú chim cánh cụt cưng hết nấc Pororo cùng những người bạn sẽ trở lại màn ảnh rộng trong chuyến phiêu lưu đến đảo khủng long.

Trong phim, chim cánh cụt Pororo cùng nhóm bạn tình cờ phát hiện ra Alo, một chú khủng long con trong chiếc tàu hình quả trứng. Khi Alo và cậu bạn khủng long xanh Crong bị bắt cóc, Pororo cùng những người bạn thân bắt đầu hành trình phiêu lưu kỳ thú đến với đảo khủng long nhằm giải cứu hai người bạn khỏi tên độc tài Mr. Y.

Với vẻ ngoài đáng yêu, cánh cụt Pororo từ lâu đã trở thành một người bạn quen mặt của các bạn nhỏ. Trong phần phim dài này, cánh cụt nhí Pororo sẽ mang tới những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm thông qua chuyến phiêu lưu siêu cấp đáng yêu và tràn đầy những bất ngờ!

"Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween"

Kể từ cuốn truyện tranh đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam vào năm 1995, "Thám tử lừng danh Conan" đã trở thành một trong những thương hiệu quốc dân, “lão làng” bậc nhất, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt. Trên mặt trận điện ảnh, mỗi năm, loạt phim sẽ cho ra mắt một phần phim mới với câu chuyện phá án ly kỳ, mang đến những trải nghiệm thú vị cho các khán giả. Và ngày 22/7 này, thám tử nhí đình đám sẽ hạ cánh nơi màn ảnh rộng và trình làng bộ phim điện ảnh thứ 25 mang tên "Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween".

Phim lấy bối cảnh Shibuya náo nhiệt mùa Halloween, Thiếu úy Sato Miwako khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi, sánh bước bên chú rể - Trung sĩ Takagi Wataru. Một nhóm người bất ngờ ập vào tấn công, chú rể liều mình bảo vệ cô dâu. Anh tai qua nạn khỏi, nhưng Sato chết lặng khi nhìn thấy bóng ma Thần Chết trong giây phút sinh tử của Takagi, khiến cô nhớ lại cái chết của người đồng nghiệp mình từng cảm mến trước đây - Thanh tra Matsuda Jinpei.

Cùng lúc này, hung thủ của vụ đánh bom liên tiếp mà Matsuda điều tra năm xưa vượt ngục thành công. Người bạn của Matsuda - Cảnh sát bảo an của Cục An Ninh Furuya Rei (tên khác Amuro Toru), đồng thời cũng là gián điệp được cài vào Tổ chức Áo Đen với bí danh Bourbon, truy đuổi tên tội phạm thì bất ngờ bị một nhân vật bí ẩn gắn bom vào cổ. Conan hội ngộ Amuro, được nghe câu chuyện liên quan đến vụ đánh bom của kẻ khủng bố "Plamya" và những người bạn cùng khóa của anh.

Conan và Furuya một lần nữa hợp tác, ngăn chặn kẻ chủ mưu trước khi bữa tiệc Halloween biến thành buổi dạ hành cuồng loạn!

"Liên minh siêu thú DC"

Sẽ ra sao khi các siêu anh hùng đình đám bậc nhất của DC như Batman (Người Dơi), Superman (Siêu Nhân), Wonder Woman (Nữ thần chiến binh) hay Flash nhận nuôi một đám thú cưng cũng có siêu sức mạnh không tưởng. Đó chính là ý tưởng khởi nguồn đầy sáng tạo và thú vị của bộ phim "Liên minh siêu thú DC" - Tựa tiếng Anh: DC League of Super-Pets.

Tại thành phố Metropolis - một trong những thành phố giả tưởng nổi tiếng nhất thế giới truyện tranh và siêu anh hùng, nơi khai sinh tập đoàn tài phiệt Lexcorp, và cơ quan tin tức Daily Planet nổi tiếng, cũng là nơi Superman/Clark Kent ẩn náu, Siêu Cún Krypto và Superman là cặp bài trùng không thể tách rời, cùng sở hữu những siêu năng lực tương tự và cùng nhau chiến đấu chống lại tội phạm.

Một ngày nọ, Superman và những thành viên của Liên Minh Công Lý bị tấn công, khống chế và bắt cóc. Một mảnh đá Kryptonite màu cam cũng bất ngờ rơi xuống trạm cứu hộ động vật, đem đến siêu năng lực không tưởng cho các “thành viên” nơi đây, gồm chú chó mực Ace, cô nàng heo PB, Rùa Merton và Sóc Chip. Krypto phải thuyết phục những người bạn mới tham gia vào chiến dịch giải cứu Liên Minh Công Lý, kéo theo đó là một hành trình dở khóc dở cười của liên minh bất đắc dĩ này.

Phim đặc biệt có sự góp giọng lồng tiếng của dàn sao đình đám như Dwayne Johnson (The Rock) - lồng tiếng cho chú chó Krypto, cây hài Kevin Hart - lồng tiếng cho chó Ace, ngôi sao “A Quiet Place” John Krasinski - lồng tiếng cho Superman, và “John Wick” Keanu Reeves - lồng tiếng cho Batman.

Chắc chắn, đây sẽ là siêu phẩm hoạt hình, món quà đặc biệt không chỉ dành cho các tín đồ của dòng phim siêu anh hùng mà còn cho cả các khán giả mọi lứa tuổi.