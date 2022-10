4 mẫu xe mới, giá tiền tỷ đáng chú ý tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022

Tại triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2022, khách tham quan được chứng kiến khá nhiều những chiếc xe điện EV, xe concept. Tuy nhiên, hầu hết những chiếc xe này mới chỉ dừng lại ở phô diễn công nghệ và thăm dò thị trường. Trong khi đó, hầu hết các hãng trưng bày mẫu xe cũ.

Dưới đây là 4 mẫu xe mới chạy xăng mới toanh lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam tại triển lãm.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee là sản phẩm thứ 3 được phân phối chính thức tại Việt Nam sau Wrangler và Gladiator. Trước đó, kế hoạch ra mắt mẫu xe SUV này đã có từ năm 2021, thế nhưng đã phải hủy do tình hình dịch bệnh.

Khác với Jeep Wrangler và Gladiator, chiếc SUV cỡ trung Grand Cherokee thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm liền khối và mẫu xe dành cho thị trường Việt Nam là phiên bản LWB kéo dài trục cơ sở và có 3 hàng ghế với tùy chọn 6 chỗ (phiên bản Summit Reserved) hoặc 7 chỗ (phiên bản Limited). Kích thước của Jeep Grand Cherokee L lần lượt là 5.204 x 1.968 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.091 mm.

Giá bán của Jeep Grand Cherokee L lần lượt là 6,180 tỷ đồng (Limited) và 6,580 tỷ đồng (Summit Reserved). Giá bán này xấp xỉ với những mẫu xe hạng sang như BMW X7 (6,889 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz GLS (5,079 tỷ đồng).

Vì vậy nhiều người đánh giá mẫu xe của Jeep sẽ khó cạnh tranh với các mẫu xe kể trên.

Jeep Grand Cherokee thế hệ mới.

Xe được trang bị như ghế ngồi bọc da cao cấp chỉnh điện 18 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, của sổ trời toàn cảnh, hệ thống hiển thị HUD, hệ thống âm thanh cao cấp McIntosh 950W, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, sạc không dây...

Về sức mạnh, Jeep Grand Cherokee có 2 tùy chọn động cơ gồm Pentastar V6 3.6L công suất 293 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm cho bản Limited và Hemi V8 5.7L công suất 357 mã lực, mô-men xoắn 529 Nm cho bản Summit Reserved. Tất cả đều đi kèm cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Volkswagen New Tiguan

Volkswagen Tiguan là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ vừa bán chạy nhất của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam. Volkswagen New Tiguan có giá bán 1,999 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mẫu xe cũ (1,929 tỷ đồng).

Ở phiên bản nâng cấp, mẫu New Tiguan có nhiều thay đổi đáng kể và nhiều nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt, đèn pha và cản trước.

Trong đó, lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn, cụm đèn pha được tích hợp công nghệ chiếu sáng IQ.Light với các đèn LED định vị dạng chữ L và phần cản trước tạo hình chữ C trông khá giống với phong cách của Mercedes-Benz GLC.

Điểm mới ở bên trong của New Tiguan nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động 3 vùng điều khiển cảm ứng và cần số thiết kế mới. Các trang bị khác như ghế ngồi bọc da, chỉnh điện nhớ 3 vị trí, màn hình HUD, cửa cốp đóng mở điện tích hợp đá cốp vẫn được duy trì từ mẫu xe cũ.

Động cơ trên Volkswagen New Tiguan vẫn có dung tích 2.0L, 4 xi-lanh phun xăng trực tiếp turbo tăng áp có công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm, đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ thống dẫn động 4 bánh 4MOTION.

Các trang bị an toàn có trên mẫu xe này gồm có kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, khóa vi sai điện tự, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo áp suất lốp, chống trơn trượt khi tăng tốc, kiểm soát cự ly đỗ xe,...

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R sử dụng động cơ VTEC Turbo 2.0L cho công suất 315 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm. Dù là xe thể thao nhưng xe vẫn sử dụng dẫn động bánh trước; thay vì sử dụng hộp số tự động, mẫu xe này lại sử dụng hộp số sàn 6 cấp.

Về thiết kế tổng thế, Honda Civic Type R có kiểu dáng fastback chứ không phải là dáng sedan như ở mẫu Civic thế hệ thứ 11 đang bán tại Việt Nam.

Về an toàn, Honda Civic Type R được trang bị gói an toàn Honda Sensing và các tính năng an toàn tiêu chuẩn vốn đã có trên phiên bản thường. Honda Civic Type R chỉ được sản xuất duy nhất tại nhà máy Honda ở Nhật Bản.

Mặc dù, giá bán của mẫu xe này chưa được công bố nhưng theo một số nguồn tin, Honda Civic Type R sẽ có giá khoảng trên dưới 2,2 tỷ đồng. Tại Việt Nam, đối thủ của Honda Civic Type R là Subaru WRX STi đang có giá bán dao động từ 1,999 - 2,079 tỷ đồng.

Subaru Forester

Subaru Forester 2023 không có quá nhiều sự thay đổi so với mẫu xe cũ. Đây có lẽ là truyền thống của Subaru trong suốt nhiều năm qua.

Mẫu xe chỉ có chút ít thay đổi như cụm đèn chiếu sáng trước có đèn định vị LED hình chữ C lớn hơn, đèn báo rẽ đặt phía dưới bóng LED projector thay vì đặt ngang, lưới tản nhiệt to bản hơn với 3 nan rõ ràng, la-zăng tùy chọn 17-18 inch tùy phiên bản, trong khi phía sau, viền cửa kính sẽ được ốp nhựa đen bóng. Bên trong, thiết kế nội thất gần như bản cũ.

Subaru Forester 2023 có hệ thống an toàn EyeSight 4.0 bao gồm 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là: Đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng cải tiến.

Hệ thống truyền động của Subaru Forester 2023 vẫn đến từ khối động cơ Boxer 2.0L công suất 182 mã lực, mô-men xoắn 239 Nm và hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian SAWD.

Subaru Forester 2023 được nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán dao động từ 969 triệu đồng cho tới 1,199 tỷ đồng. Với mức giá này, Subaru Forester sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương là Honda CR-V cũng đang có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng.