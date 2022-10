Morgan Plus Six: Bên cạnh Plus Four, Morgan Plus Six cũng là cái tên hoàn toàn mới tại VMS năm nay. Đây là phiên bản có hiệu suất mạnh mẽ hơn so với bản Plus Four. Mẫu xe này được ra đời nhằm thay thế cho mẫu Plus 8 đã bị khai tử từ năm 2018. Mức giá cũng không hề rẻ khi dự kiến hơn 8 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.