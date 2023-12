4 kiểu xuất tinh cảnh báo vấn đề sức khỏe ở nam giới, cần đi khám ngay

(VTC News) -

BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, xuất tinh là một quá trình sinh lý phức tạp, bất cứ điều gì ảnh hưởng tới quá trình đó đều có thể gây ra những rối loạn, ảnh hưởng tới tới bản lĩnh đàn ông.

Ở nam giới rối loạn xuất tinh là một trong những rối loạn chức năng tình dục thường gặp. Có 4 loại rối loạn xuất tinh là điển hình thường gặp là: xuất tinh sớm, xuất tinh chậm, xuất tinh máu, xuất tinh ngược dòng.

Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là tình trạng nam giới không làm chủ được thời gian, không kìm hãm được khoái cảm, khiến cho việc xuất tinh diễn ra sớm hơn mong đợi.

Nguyên nhân từ các vấn đề về tâm lý - lo lắng về khả năng tình dục, các vấn đề trong mối quan hệ với bạn tình như sợ người khác biết, sợ có thai, thiếu kinh nghiệm. Nguyên nhân cũng có thể do nam giới mắc một số bệnh lý như viêm tuyến tiền liệt, cường giáp, bệnh mạn tính liên quan đến suy giảm tình dục.

“Xuất tinh sớm thường gây cảm giác hụt hẫng, thất vọng cho cả nam giới lẫn bạn tình, tạo nên tâm lý tự ti, né tránh quan hệ tình dục ở nam giới”, bác sĩ Đạt nói.

Bác sĩ Đạt thăm khám cho bệnh nhân.

Xuất tinh chậm

Xuất tinh chậm hay không thể xuất tinh được cũng là một trong những rối loạn tình dục.

Loại rối loạn xuất tinh này dẫn tới việc phái mạnh phải mất nhiều thời gian hơn để có thể xuất tinh. Kết quả là nam giới dù đã mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể xuất tinh theo mong muốn. Một số trường hợp có thể không xuất tinh được dù đã đạt cực khoái trong cuộc giao hợp hoặc thủ dâm.

Nguyên nhân có thể do rối loạn tâm lý, căng thẳng trong mối quan hệ, thiếu kỹ năng tâm lý-tình dục. Ngoài ra, một số tổn thương thực thể như tổn thương tủy sống hoặc tổn thương thần kinh lưng dương vật do can thiệp y tế cũng có thể gây ra xuất tinh chậm.

Một số loại thuốc cũng có thể gây ra tình trạng xuất tinh chậm, thậm chí không xuất tinh như dùng thuốc hạ áp, an thần; hoặc tình trạng viêm nhiễm niệu đạo, tinh hoàn, tiền liệt tuyến cũng gây ra tình trạng trên.

Xuất tinh máu

Xuất tinh ra máu là tình trạng tinh dịch có lẫn máu, do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nguyên nhân: Bất thường do bẩm sinh; tình trạng viêm nhiễm( niệu đạo, tinh hoàn, tiết niệu); bít tắc; các bệnh lý ác tính; dị dạng mạch máu; các chấn thương/tai biến y khoa và các bệnh lý hệ thống (huyết áp, bệnh hemophili, xơ gan, hội chứng chảy máu,..).

Tinh dịch bình thường có màu trắng ngà. Tuy nhiên, khi có bất thường, nam giới có thể thấy tinh trùng có lẫn máu đỏ, hồng, màu nâu hoặc màu gỉ sắt.

Xuất tinh ra máu nhiều hay ít sẽ tùy thuộc mức độ tổn thương và nguyên nhân gây bệnh. Khi máu xuất hiện nhiều, nam giới có thể thấy tinh dịch đổi màu hồng nhạt hay đỏ, đôi khi là nâu khi máu chảy lâu bị oxy hóa. Một số trường hợp chỉ thấy được máu trong tinh dịch thông qua xét nghiệm.

Xuất tinh ngược dòng

Là tình trạng nam giới không xuất tinh xuôi dòng ra ngoài qua lỗ sáo, toàn phần hoặc đôi khi một phần do tinh dịch đi ngược vào trong qua cổ bàng quang vào bàng quang. Người bệnh có cảm giác đạt cực khoái bình thường hoặc giảm.

Nguyên nhân của xuất tinh ngược dòng có thể do dùng thuốc; suy giảm chức năng của niệu đạo hoặc cổ bàng quang.

Bác sĩ Đạt khuyến cáo, nam giới gặp bất cứ bất thường về xuất tinh khi quan hệ tình dục nên đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời. Nên tới các cơ sở chuyên khoa về nam học uy tín để được khám tì rõ nguyên nhân.