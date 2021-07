4 công dụng không thể bỏ qua của việt quất với phụ nữ mang thai

(VTC News) -

Bên cạnh những tác dụng phổ biến cũng như vị ngon của “siêu trái cây” này thì bạn có biết chúng cũng mang lại vô vàn lợi ích cho phụ nữ mang thai?

Vitamin C

Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng dồi dào nhất trong quả việt quất. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), phụ nữ mang thai và cho con bú cần 60 mg vitamin C mỗi ngày (1). Một khẩu phần quả việt quất tươi khoảng 1/2 cốc có thể cung cấp 10% lượng vitamin C này (2).

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và bảo vệ các tế bào (3). Ngoài ra, vitamin C còn có thể hỗ trợ chữa lành vết thương, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả. Sắt là một dưỡng chất cực kỳ quan trọng trong thời kỳ mang thai, giúp tăng cường lượng máu của mẹ để hỗ trợ sự phát triển của em bé.

Folate (Vitamin B9)

Quả việt quất.

Trong thời kỳ mang thai và đầu thai kỳ, folate có lẽ là chất dinh dưỡng quan trọng nhất dành cho phụ nữ. Folate là một dạng axit folic có trong tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ống thần kinh của thai nhi. Ống thần kinh cần khép kín một cách hoàn chỉnh để tủy sống của bé phát triển đúng cách.

Sự khép kín này xảy ra rất sớm - khoảng 28 ngày sau khi thụ thai. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên tiêu thụ 800 mcg (0,8 mg) folate mỗi ngày (4). Mặc dù 1/2 cốc việt quất tươi chỉ cung cấp khoảng 5 mcg folate, việt quất cũng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng hàng ngày (5).

Kali

1/2 cốc việt quất tươi cung cấp 57 g kali (6). Kali giúp cơ thể duy trì nước và cân bằng chất điện giải. Trong thời kỳ mang thai, lượng máu trong cơ thể phụ nữ gia tăng một cách rất nhanh chóng, khiến cho sự cân bằng điện giải trở nên quan trọng hơn nhiều. Do đó, phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai nên tăng lượng kali tiêu thụ lên 4700 mg kali mỗi ngày (7). Việc thiếu cân bằng các chất điện giải sẽ khiến cơ thể bị mất nước, có thể dẫn đến chuột rút hoặc căng cơ.

Chất xơ

Phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai nên tiêu thụ ít nhất 25 g chất xơ mỗi ngày (8). Một khẩu phần việt quất tươi cung cấp 2g chất xơ, tương đương 8% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày (3). Đối với tất cả mọi người, chất xơ luôn phổ biến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

Với phụ nữ mang thai, chất xơ còn những lợi ích bổ sung khác. Một số nghiên cứu cho thấy ăn đủ lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ và biến chứng tiền sản giật (9).

Những điều cần lưu ý

Việt quất có lợi cho cả mẹ và con khi mang thai, nhưng các mẹ nên lưu ý một số điều khi ăn quả việt quất. Hãy nhớ luôn rửa sạch chúng trước khi ăn, và bạn nên ăn với số lượng vừa phải. Phụ nữ có thai luôn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và ăn theo số lượng khuyến nghị.

