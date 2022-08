4 cách hành xử trái ngược của người giàu và người không thể giàu

(VTC News) -

Thay vì ngồi than vãn, bạn hãy thử xem có thể học được gì từ cách hành xử của những người tự biến mình thành giàu có không nhé, nếu bạn không muốn nghèo khó cả đời.

Khi gặp thất bại

Khi gặp thất bại, nhiều người đổ lỗi cho cái số nghèo, rằng số mình vậy thì cố gắng nữa cũng đến thế thôi. Thế là họ nản chí, tìm đến rượu chè, tụ tập bạn bè đánh chén, về nhà mắng mỏ vợ con. Khi tỉnh táo, họ lại trách bố mẹ hai bên không được giàu có như bố mẹ người ta để cho con cái một bệ phóng tốt, trách bố mẹ không hỗ trợ tiền để vợ chồng mình làm ăn.

Còn những người giàu có do năng lực bản thân thì khi gặp thất bại, họ dành rất nhiều thời gian nể phân tích lý do không thành công, tìm cái sai, cái thiếu sót của bản thân để bổ khuyết. Chẳng hạn khi nhận ra mình còn thiếu kiến thức thị trường, họ sẽ đi học hoặc tham vấn của những người từng trải hơn mình. Nếu việc làm ăn thất bại do các yếu tố khác như nhân lực, máy móc hay đối tác thì sai ở đâu, họ sẽ tìm cách khắc phục ở đó.

Sau mỗi lần tìm được lỗi sai và sửa chữa, họ càng giỏi giang và mạnh mẽ hơn. Những khó khăn đôi khi còn là cơ hội giúp người giàu có thêm tiền. Vì thế người nào càng đối mặt nhiều với khó khăn và biết cách vượt qua thì sẽ càng kiên cường và giàu có.

Thay vì trông chờ vào số phận, người giàu chủ động chèo lái cuộc đời mình.

Khi có tiền

Khi có tiền, việc đầu tiên nhiều người nghĩ đến là trả các khoản nợ, mời bạn bè ăn một bữa no say hay gửi ngân hàng cho an toàn. Họ thường nghèo và rất khó trở thành người giàu trừ khi may mắn trúng xổ số.

Còn người giàu, khi có tiền họ sẽ tiếp tục đầu tư để sinh lời, ngay cả khi vẫn đang có các món nợ. Sở dĩ như vậy vì họ không sợ khó khăn thử thách, dám chấp nhận rủi ro và tin vào năng lực của bản thân.

Cách sử dụng thời gian

Những người khó giàu sau giờ làm việc thường về nhà nằm xem điện thoại, vui vẻ bên vợ con, đầu óc hoàn toàn không nghĩ đến chuyện công việc. Người suy nghĩ ít thì trí não cũng trở nên trì trệ và kém linh hoạt hơn, công việc chỉ gói gọn trong "8 giờ vàng ngọc" nên cái họ nhận được cũng chỉ là tiền công tương ứng, gần như không thể có sự bứt phá về tiền tài.

Người giàu thường không gói gọn công việc của mình trong 8 giờ hành chính mỗi ngày. Đầu óc họ luôn suy nghĩ, tìm tòi, sẵn sàng tăng ca, dành thêm thời gian học hỏi để phát triển bản thân, gặp gỡ đối tác, kết nối các mối quan hệ. Khi có những vấn đề cần giải quyết, những thử thách cần vượt qua hay những cơ hội cần nắm lấy, đầu óc họ luôn hoạt động. Kết quả là bên cạnh các giải pháp xuất hiện, trí não được rèn luyện nhiều của họ cũng ngày một thông minh, sáng suốt hơn, làm giàu dễ dàng hơn.

Cách dạy con

Nhiều người nghèo muốn con học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo như bố mẹ. Họ sẵn sàng làm mọi việc nhà, không muốn con chơi, giao lưu bạn bè để dành hết thời gian cho việc học.

Còn người giàu lại muốn con học và chơi vừa đủ, vì chơi cũng là học. Họ cho con cơ hội trải nghiệm cuộc sống và tập đối mặt với các vấn đề xuất hiện.Người giàu đã va chạm nhiều trong cuộc sống nên rút ra được cho bản thân kinh nghiệm nuôi dạy con. Họ hiểu rằng nếu muốn đứa trẻ sau này có khả năng làm giàu tốt thì ngoài việc học kiến thức còn phải phát triển nhiều kỹ năng và phẩm chất, như tính mạnh mẽ, quyết đoán, khả năng tư duy logic, dám làm dám chịu, thu phục nhân tâm bằng cách ứng xử tốt...