3 vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh chết: Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm

(VTC News) -

Ngày 23/11, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, có công điện về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em. Công điện được ban hành sau 3 vụ tai nạn trong tháng 11 khiến 4 học sinh tử vong ở Sơn La, Gia Lai và Đắk Lắk.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, tập trung cứu chữa người bị thương trong các vụ việc.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng 3 tỉnh này khẩn trương xác minh, kết luận nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn.

"Xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc không bảo đảm an toàn khi vận hành phương tiện chở học sinh; giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe dẫn đến tai nạn", lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu.

Chiếc xe gặp sự cố khiến 1 học sinh thiệt mạng ở Sơn La hôm 22/11.

Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước kiểm tra việc kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt là hoạt động đưa đón học sinh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các đơn vị vận tải cần thực hiện nghiêm quy định lắp camera giám sát trên ô tô kinh doanh vận tải theo Nghị định 10 của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục phải phối hợp với các cơ quan chức năng ngành giao thông vận tải và công an, kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh.

Các địa phương tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông đối với trẻ em; vận động phụ huynh, người giám hộ không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái.

Cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến kinh doanh vận tải, đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái.