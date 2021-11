Bốn học sinh văng khỏi xe đưa đón ở Sơn La: Công an làm việc với tài xế

(VTC News) -

Chiều 22/11, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với Công an huyện Sông Mã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc 4 học sinh văng khỏi xe đưa đón. Vụ việc khiến một học sinh chết thương tâm. Lực lượng công an đang làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã, khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ mang BKS 26B-007.01 đang chở các học sinh về sau giờ tan học thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra khiến L.T.T.Q. (SN 2007, trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) chết thương tâm; 3 học sinh khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

"Xe ô tô chở các học sinh là xe tư nhân được gia đình thỏa thuận với chủ xe để chở các cháu ở trường THCS Chiềng Sơ", vị lãnh đạo xã Chiềng Sơ nói.