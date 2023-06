3 cách nhận biết rau muống nhiễm chì đơn giản nhất

(VTC News) -

Rau muống là loại rau tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa nhiều bệnh. Tuy nhiên rau muống chỉ tốt khi là rau muống sạch. Còn rau muống nhiễm chì thì lại vô cùng hại. Dưới đây là những tác dụng của rau muống và cách nhận biết rau muống nhiễm chì đơn giản nhất.

Tác dụng của rau muống

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra, việc sử dụng rau muống sạch và điều độ sẽ mang lại những tác dụng sau:

Rau muống có tác dụng giảm cholesterol: Rau muống là loại thực phẩm để những ai đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu lựa chọn đúng đắn. Từ đó giảm gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Rau muống có tác dụng hỗ trợ điều trị thiếu máu: Rau muống có hàm lượng chất sắt dồi dào. Ăn rau muống đúng cách và hợp lý sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, giúp phụ nữ mang thai bổ sung đầy đủ chất sắt. Rau muống có tác dụng phòng chống tiểu đường: Những người bị tiểu đường ăn rau muống khả năng giảm lượng đường huyết trong máu. Vì vậy, ăn rau muống có tác dụng phòng chống tiểu đường.

Rau muống có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch: Rau muống chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin A, C và beta-carotene, những chất chống oxy hóa này giúp giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng gây xơ vữa động mạch vành, từ đó giảm nguy cơ hình thành các cơn đau tim, đột quỵ. Bên cạnh đó, trong rau muống chứa Magie, giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Rau muống sạch và ăn điều độ sẽ rất tốt với sức khỏe

Rau muống có tác dụng điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan: Trong y học, rau muống được dùng để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Ngoài ra, các chiết xuất dịch rau muống sẽ có công dụng hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các tổn thương do hóa chất gây ra.

Rau muống có tác dụng ngăn ngừa ung thư: Nếu con người sử dụng rau muống một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa, từ đó ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư trực tràng, ung thư dạ dày hoặc ung thư da và ung thư vú...

Điều trị chứng khó tiêu và táo bón nhờ rau muống: Rau muống rất giàu chất xơ nên có công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sẽ được cải thiện, giúp con người nhuận tràng, có lợi cho những người bị khó tiêu, táo bón. Bên cạnh đó, nước ép từ rau muống được dùng để điều trị nhiễm giun sán, chiết xuất dịch rau muống tẩy giun hiệu quả.

Rau muống có tác dụng giúp mắt sáng khỏe: Trong rau muống chứa hàm lượng vitamin A và lutein, là những dưỡng chất có lợi cho mắt, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Điều trị bệnh về da: Ngọn rau muống có thể dùng làm thuốc đắp để điều trị một số bệnh về da, trị mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến hiệu quả. Bên cạnh đó, rau muống còn giúp giảm cảm giác đau, châm chích khi bị ngứa da do phát ban hoặc côn trùng cắn.

Chống lão hóa và trẻ hóa da: Rau muống giàu chất chống oxy hóa, do vậy nó có tác dụng giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Từ đó, tăng cường khả năng chống lại các tác hại ảnh hưởng đến da, ngăn ngừa và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa cho da.

3 cách nhận biết rau muống nhiễm chì đơn giản nhất

Dưới đây là 3 cách nhận biết rau muống nhiễm chì đơn giản được đăng trên Báo Sức khỏe & Đời sống:

Khi quan sát bằng mắt thường, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rau muống bị nhiễm chì thường có thân to, lá cứng hơn so với rau muống sạch. Đồng thời, lá của muống bị nhiễm chì thường có màu xanh đen, thân cây cũng giòn hơn bình thường.

Khi rửa sau, nếu muống nhiễm chì thì hóa chất sẽ nhiều bong bóng nổi lên. Đồng thời, qua quá trình luộc rau, nếu rau muống nhiễm chì sẽ có nước mày xanh nhạt nhưng sau khi để nguội, nước rau sẽ đổi thành màu xanh đen và có kết tủa vẩn đen.

Rau muống nhiễm chì khi ăn có vị chát, không ngọt, mùi hơi hắc. Trong khi đó rau muống thường có vị ngọt mát, nước luộc rau cũng trong.

Cách chọn rau muống ngon, an toàn:

- Không nên chọn những mớ rau có cọng quá to, thường chỉ to bằng đầu đũa ăn cơm, tránh mua phải những mớ rau có cọng to bất thường.

- Không nên chọn mớ rau quá xanh mướt, nhìn từ xa lá xanh óng lên, bẻ thấy cọng rất giòn, lá màu xanh sẫm.

- Đặc biệt khi rửa rau mà thấy nổi lên nhiều bong bóng là chắc chắn rau có nhiễm hóa chất nước rửa bát, chất tẩy rửa.

Theo lời khuyên từ các chuyên gia, người tiêu dùng nên chọn rau muống có độ tốt vừa phải, thân nhỏ, lá nhỏ, màu xanh bình thường vì loại rau này có vừa đủ chất hữu cơ hơn, nhìn chung sẽ an toàn cho người ăn.

Ngoài ra, trước khi nấu nên rửa nhiều lần bằng nước sạch và ngâm rau trong nước muối khoảng vài giờ đồng hồ để giảm nồng độ các chất hóa học còn bám dính.

Thanh Thanh (Tổng hợp)