271.000 tài khoản cá nhân mở mới, Việt Nam cán mốc 5% dân số 'đánh' chứng khoán

Đồ hoạ: An Nhiên.

Cụ thể, dữ liệu từ Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 3 vừa qua, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 271.619 tài khoản. Luỹ kế tới cuối tháng 3/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt gần 5 triệu tài khoản.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 270.949 tài khoản, luỹ kế đạt 4,93 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 3. Tổ chức trong nước mở mới 229 tài khoản, luỹ kế đạt 13.511 tài khoản; cá nhân nước ngoài mở mới 401 tài khoản và tổ chức nước ngoài mở mới 40 tài khoản.

Dân số Việt Nam tính đến ngày 4/4/2022 là 98,7 triệu người, như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán/đầu người chính thức cán mốc 5%. Tỷ lệ này đạt được sớm hơn hẳn 3 năm với mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra 5% dân số đầu tư vào chứng khoán vào năm 2025. Với mức tăng trưởng này, tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán vào năm 2030 đạt 10% hoàn toàn khả thi.

Cùng với lượng tài khoản mở mới, thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong tháng 3 vừa qua sau khi sụt giảm mạnh 2 tháng đầu năm 2022. Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn chính tăng 14,5% so với đầu tháng và tăng 61,2% so với cùng kỳ lên 31.530 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch bình quân trên HOSE tăng lên 26.051 tỷ đồng/phiên +11,4% so với đầu tháng và giá trị giao dịch bình quân trên HNX tăng đến 3,617 tỷ đồng/phiên tăng 40,3% so với đầu tháng. Giá trị giao dịch bình quân trên UPCOM cũng tăng 18,2% sv tháng trước lên 1.863 tỷ đồng/phiên.

Trong tháng 3, tổng giá trị giao dịch ở các nhóm nhà đầu tư có sự hồi phục rõ nét tăng 62,55% so với tháng 2, trong đó nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch chiếm 88,6% thị trường, tăng 1,88% so với tháng trước và tăng 2,4% so với bình quân 12 tháng. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức tiếp tục xu hướng giảm.

Trước đó, ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MBS trong một cuộc tọa đàm tổng kết 2021 nhận xét thị trường 2021 đa phần các nhà đầu tư đều thắng lợi, đây là một niềm hân hoan để có thể bước tiếp một chặng đường mới với nhiều thành công mới. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp. Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng ở mức thấp trong 4 năm gần đây.

Ông Hà cũng đánh giá chưa bao giờ chứng khoán lại gần với chúng ta đến thế. Hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ thì nhà đầu tư có thể mở tài khoản online, chuyển tiền online, có thể đặt lệnh qua nền tảng app và web của công ty chứng khoán. Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chứng kiến một lượng nhà đầu tư mở tài khoản lớn chưa từng thấy.