2 lãnh đạo huyện ở Lai Châu bị cách tất cả chức vụ Đảng và chính quyền

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vương đã vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ông Vương đã tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô, đề và bị cơ quan chức năng khởi tố theo khoản 1, Điều 321, Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Quốc Vương đã bị cách chức toàn bộ các chức vụ trong Đảng và chính quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phí Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ.

Ông Cường đã suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quá trình công tác, ông Cường đã tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô, đề và đã bị cơ quan chức năng khởi tố theo khoản 2, Điều 321, Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường bị kỷ luật vì tham gia đường dây đánh bạc đã bị Công an tỉnh Lai Châu khởi tố trước đó.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn, trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 16 bị can trong vụ án này, trong đó có ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường.

Đến nay, UBND tỉnh Lai Châu và UBND huyện Sìn Hồ cũng đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường.

Khắc Kiên (VOV-Tây Bắc)