2 bệnh viện ở TP.HCM bị xếp loại không an toàn với COVID-19

Sáng 28/8, Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Việc đánh giá dưa trên 37 tiêu chí bệnh viện an toàn do Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Qua đánh giá 28 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, có tới 2 bệnh viện là Bệnh viện quận Gò Vấp và Bệnh viện STO Phương Đông bị xếp loại bệnh viện không an toàn với COVID-19.

Ngoài ra có 6 bệnh viện mức độ an toàn thấp gồm: Bệnh viện Quận 10, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện quận Phú Nhuận, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Quận 9, Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn.

Bảng xếp hạng mức độ an toàn với COVID-19 của các bệnh viện ở TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên các bệnh viện được đánh giá theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn vừa được Bộ Y tế ban hành.

Đoàn kiểm tra quyết định sẽ đánh giá lại lần hai sau 1 tuần đối với tất cả bệnh viện còn ở mức không an toàn trong lần đánh giá thứ nhất. Gia hạn 1 tuần để giúp bệnh viện có thêm thời gian cần thiết để tiến hành rà soát và khẩn trương bổ sung những tiêu chí còn thiếu trong bộ tiêu chí.

Thành viên Đoàn kiểm tra của Sở Y tế gồm các chuyên gia về chuyên khoa Nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra chia làm 3 tổ tiến hành đánh giá mức độ an toàn của bệnh viện dựa vào “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” do Sở Y tế ban hành.