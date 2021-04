19,5 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2021

(VTC News) -

Nguyên nhân là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 67,6 nghìn lượt người, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh minh họa)

Báo cáo về chỉ số giá vàng, USD trong tháng 4, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 24/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.755 USD/ounce, tăng 2,08% so với tháng 3/2021 do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khiến vàng trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó, lực mua lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi giá vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2021 giảm 1,9% so với tháng trước; tăng 13,84% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 20,84%. Mặc dù giá vàng trong nước giảm so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, USD trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ được kiểm soát chặt chẽ và triển vọng tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 ở châu Âu được cải thiện. Tính đến ngày 24/4, chỉ số USD đạt mức 92,01 điểm, tăng 0,14 điểm so với tháng trước.

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.170 VND/USD.

Chỉ số giá USD tháng 4/2021 tăng 0,29% so với tháng trước và giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân 4 tháng đầu năm 2021 giảm 0,77%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, giải ngân đầu tư công tháng 4 tăng 23,9%. Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 ước tính đạt 6,6% so với kế hoạch năm 2021. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 và 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.