17 con hổ trong nhà dân ở Nghệ An: 1 hộ nuôi trái phép là gia đình công an xã

(VTC News) -

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân. (Nguồn video: Công an Nghệ An)

Chiều 9/8, trả lời VTC News, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trong 2 hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép vừa bị công an phát hiện thì có 1 hộ người chồng là công an xã Đô Thành.

"Chồng bà Nguyễn Thị Định là anh Lê Văn Hậu, là Công an viên xã Đô Thành. Anh Hậu phụ trách xóm Phú Xuân. Trong các đợt xã tuyên truyền người dân không mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn thì công an xã là thành viên trong đoàn", ông Huệ cho biết thêm.

Được biết, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra gia đình bà Nguyễn Thị Định, ông Lê Văn Hậu thì phát hiện gia đình này đang nuôi nhốt trái phép 3 con hổ Đông Dương trọng lượng từ 200kg -265kg.

Lực lượng chức năng vận chuyển 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong 2 nhà dân là Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Thị Định

Khoảng 7h ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200 - 265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Chủ nhà khai nhận, để tránh không bị phát hiện, họ vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín với diện tích khoảng 80 - 120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4m2 để nuôi nhốt hổ.

Hiện 2 chủ nuôi hổ trái phép đang bị tạm giữ để điều tra.

Trong số 17 con hổ được lực lượng chức năng phát hiện, thì đến nay đã có 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Đến nay đã có 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều tra nguyên nhân 8 con hổ chết sau khi được giải cứu.