Toàn cảnh quá trình đột kích thu giữ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép

(VTC News) -

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân. (Nguồn video: Công an Nghệ An)

Khoảng 7h ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng đến xã Đô Thành, huyện Yên Thành để kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép.

Lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị súng đứng chặn các chốt để đảm bảo an ninh trật tự.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, lực lượng công an phát hiện gia đình này đang nuôi nhốt 14 con hổ Đông Dương.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng bắt quả tang tại tầng hầm nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971) ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành đang nuôi nhốt 3 con hổ.

Trung bình mỗi con hổ nặng từ 200kg - 265kg.

Lực lượng chức năng phải tiêm thuốc gây mê cho các con hổ, sau đó mới đưa được chúng ra khỏi chuồng, bỏ vào lồng sắt để vận chuyển.

Do trọng lượng của mỗi con hổ quá lớn nên công an phải thuê xe cẩu đến để chở đi.

Các con hổ này được gửi tạm trong một khu riêng biệt của Vườn thú hoang dã Mường Thanh Safari Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.