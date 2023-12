16 học sinh được tặng Huân chương Lao động

(VTC News) -

Chiều 16/12, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ vinh danh các học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Điểm lại thành tích, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2023, Việt Nam cử 7 đoàn học sinh giỏi (36 lượt học sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý và Tin học..

Tổng số đạt 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen.

Các đội tuyển học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (giữa) trao bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho các học sinh. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Tại hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD.

Ông Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, kết quả các đội thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà các thầy cô và học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, Bộ trưởng GD&ĐT quyết định tặng bằng khen cho 5 các em đoạt huy chương trong cuộc thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương.

16 học sinh đoạt huy chương vàng, bạc các môn thi Olympic quốc tế 2023 nhận huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước.

Cụ thể, học sinh 2 năm liên tiếp giành huy chương vàng Olympic quốc tế nhận huân chương Lao động hạng Nhất. 6 em giành 1 huy chương vàng nhận huân chương Lao động hạng Nhì và 8 em giành huy chương bạc nhận huân chương Lao động hạng Ba. Còn lại 9 học sinh huy chương đồng được Thủ tướng tặng bằng khen.

2 học sinh nhận huân chương Lao động hạng Nhất:

Võ Hoàng Hải

Lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội Phạm Việt Hưng

Lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội

6 học sinh nhận huân chương Lao động hạng Nhì:

Nguyễn Tuấn Phong

Lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Khôi

Lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội Nguyễn Kim Giang

Lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh Nguyễn An Thịnh

Lớp 12, THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Đinh Cao Sơn

Lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

Lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho các em học sinh. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

8 học sinh nhận huân chương Lao động hạng Ba:

Nguyễn Tuấn Dương

Lớp 12 , THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Lê Viết Hoàng Anh

Lớp 12 , THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa. Nguyễn Đình Kiên

Lớp 11 , THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng. Hoàng Tuấn Dũng

Lớp 12 THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội. Mai Văn Đức

Lớp 12 THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An. Nguyễn Đức Thắng

Lớp 11 THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Trần Xuân Bách

Lớp 12 , THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội Nguyễn Tiến Lộc

THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội

Năm 2022, Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng Nhì cho 10 học sinh, huân chương Lao động hạng ba cho 7 học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế.