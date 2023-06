16 cá nhân, tập thể được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2023

(VTC News) -

Chiều 1/6, tại Hà Nội, diễn ra họp báo Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023. Tham dự buổi họp báo có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động; ông Đoàn Văn Báu - Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện một số tập thể, cá nhân được tôn vinh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, Chương trình sẽ tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Tiêu biểu như: Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao; GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K; Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội...

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại buổi họp báo chương trình Vinh quang Việt Nam 2023.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, chủ đề “Ý chí Việt Nam” mang 2 thông điệp: Tổng kết chặng đường sau khi toàn Đảng, toàn dân vượt qua dịch COVID-19 bằng tinh thần, ý chí Việt Nam; trong bối cảnh Việt Nam tập trung phát triển kinh tế, tiếp tục cho một chặng đường mới, tất cả mọi người dân Việt Nam dù ở vị trí công tác, ngành nghề nào đều nỗ lực vượt mọi khó khăn để cùng đưa đất nước phát triển.

“Vinh quang Việt Nam là một hành trình liên tục, truyền tải những vinh quang, qua mỗi lần tổ chức đều lựa chọn được những tập thể, cá nhân xuất sắc, có lan tỏa lớn, thúc đẩy phong trào thi đua trong cả nước tiếp tục phát triển”, ông Hiểu khẳng định.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác thi đua và tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến. Sau nhiều năm tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam, các tập thể, cá nhân được tôn vinh đã phát huy vai trò, hiệu quả trong thực tiễn, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, xã hội.

“Những tấm gương điển hình tiên tiến được tôn vinh năm nay được Hội đồng thẩm định, cân nhắc, lựa chọn rất kỹ càng. Những tập thể, cá nhân được tôn vinh dù ở vị trí công tác, ngành nghề khác nhau, nhưng là những điển hình tiên tiến, có những thành tích đặc biệt trong lao động, sản xuất. Vinh quang Việt Nam là chương trình cao quý, dành cơ hội cho tất cả mọi người dân Việt Nam, dù là làm những việc nhỏ nhất", ông Hiểu nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội, là 1 trong 16 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023.

Tính đến năm 2023, có tổng cộng 274 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 18 kỳ Vinh Quang Việt Nam, trong đó có 100 tập thể, 174 cá nhân.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng vào lúc 19h30 ngày 4/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát sóng trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử.

Ngô Nhung