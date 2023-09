(VTC News) -

Củ riềng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Dưới đây 14 lợi ích bất ngờ từ củ riềng với sức khoẻ con người.

Kháng viêm

Nghiên cứu cho thấy củ riềng chứa các đặc tính kháng viêm, giúp nó trở thành một phương thuốc trị bệnh viêm khớp dạng thấp hiệu quả. Bên cạnh đó, củ riềng còn giúp giảm nhẹ sự khó chịu do các vết loét và viêm đau vùng bụng gây ra.

Tăng cường tuần hoàn máu

Củ riềng có khả năng loại bỏ chất độc và cải thiện sự tuần hoàn máu. Kết quả là thêm dưỡng chất cung cấp cho mô da. Những đặc tính chống ô xy hóa của củ riềng giúp ngăn các gốc tự do gây thương tổn cho da, qua đó duy trì độ mềm của da.

Củ riềng cũng có thể được dùng cho da đầu để thúc đẩy tăng trưởng tóc do nó có khả năng tăng cường sự tuần hoàn máu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Công dụng phổ biến và lâu đời nhất của củ riềng là chữa đau bụng. Ngoài ra, nó cũng có thể được dùng để giảm ói mửa, tiêu chảy và nấc cụt.

Củ riềng không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc với rất nhiều công dụng. (Ảnh minh hoạ)

Cải thiện chức năng nhận thức

Một thành phần hiện hữu trong củ riềng, tên gọi ACA, tác dụng hỗ trợ chức năng nhận thức. Một số nghiên cứu cho thấy nó cũng có thể giúp giảm một số dạng thoái hóa não liên quan đến nhận thức.

Đối phó trầm cảm

Trong củ riềng có loại dưỡng chất thực vật giúp ngăn chặn hoạt động TNF-alpha, qua đó giúp đối phó bệnh trầm cảm.

Làm lành bỏng da

Nước củ riềng có tác dụng tuyệt vời với những vết bỏng trên da. Khi được bôi lên khu vực bị ảnh hưởng, nó lập tức giảm nhẹ sự khó chịu và hỗ trợ việc làm lành.

Ngăn ngừa ung thư

Đây có lẽ là lợi ích ấn tượng nhất của củ riềng. Một cuộc nghiên cứu ở Anh thực hiện với những người bị khối u ở phổi và vú cho thấy củ riềng có những đặc tính chống ung thư. Chất galanin trong củ riềng góp phần hình thành đặc tính này.

Củng cố hệ miễn dịch

Nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất polysaccharide từ củ riềng tác động kích thích hệ lưới nội mô và làm tăng số lượng tế bào lá lách, và tế bào rỉ viêm phúc mạc vốn đóng vai trò then chốt trong hệ miễn dịch.

Tăng số lượng tinh binh

Củ riềng được cho là tác dụng kích thích khả năng sinh sản ở nam giới.

Một cuộc nghiên cứu được công bố hồi năm 2014 trên chuyên san Iranian Journal of Reproductive Medicine cho thấy, củ riềng làm tăng sự di động, số lượng và sức khỏe tinh trùng.

Một nghiên cứu được tương tự được công bố sau đó cho kết quả, số lượng tinh trùng di động gia tăng gấp 3 lần khi 34 đàn ông khỏe mạnh hấp thu chiết xuất quả lựu và củ riềng.

Báo Lao động dẫn nguồn Boldsky cho biết, củ riềng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như.

Kiểm soát bệnh hen suyễn

Củ riềng có khả năng điều trị các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Đồng thời, củ riềng còn giúp long đờm, làm giãn các tiểu phế quản, kiểm soát bệnh hen suyễn và hội chứng suy hô hấp cấp tính.

Giảm lipid và cholesterol trong máu

Các flavonoid như kaempferol, quercetin và galanin trong củ riềng giúp giảm hàm lượng cholesterol cũng như mức lipid trong máu. Ngoài ra, chiết xuất của củ riềng có thể chống lại quá trình tổng hợp axit béo.

Chữa bệnh viêm khớp

Củ riềng có đặc tính chống viêm nên có lợi trong việc điều trị viêm khớp. Chất chống viêm gingerols giúp tổng hợp prostaglandin, làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp.

Điều trị say sóng, say tàu xe

Củ riềng tươi có thể chữa chứng say sóng và say tàu xe bằng cách làm dịu thần kinh. Do đó, nhai vài lát riềng tươi trước khi đi tàu hoặc xe sẽ giúp cải thiện tình trạng say hiệu quả.

Cải thiện chất lượng da, tóc

Sự hiện diện của vitamin C trong củ riềng giúp trẻ hóa làn da, ngăn ngừa sự tấn công của các vết thâm, đồi mồi và mụn trứng cá. Bên cạnh đó, củ riềng còn có khả năng làm sạch gàu và hạn chế tóc gãy rụng.