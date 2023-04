(VTC News) -

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ (polyphenol) giúp chống lại sự lão hóa tế bào và còn bảo vệ cơ thể khỏi chứng viêm. Vậy, nước ép lựu có tác dụng gì?

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ (polyphenol) giúp chống lại sự lão hóa tế bào và còn bảo vệ cơ thể khỏi chứng viêm. Tiêu thụ trái cây này hoặc nước ép của nó hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của nước ép lựu.

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa

Màu đỏ rực rỡ của lựu có từ polyphenols - chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Nước lựu chứa hàm lượng chất oxy hóa cao hơn nhiều so với hầu hết các loại nước ép trái cây khác, cao hơn gấp 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Chất chống oxy hóa trong nước ép lựu có thể giúp loại bỏ các gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào không bị tổn thương.

Giàu Vitamin

Duy nhất chỉ có nước ép lựu chứa hơn 40% lượng vitamin C mà bạn cần hàng ngày. Vitamin C có thể bị suy giảm khi diệt khuẩn. Vì vậy, hãy lựa chọn nước ép lựu hoặc dùng lựu tươi để hấp thu được hầu hết các chất dinh dưỡng.

Ngoài vitamin C và vitamin E, nước ép lựu còn chứa rất nhiều folate, kali và vitamin K.

Hỗ trợ giảm cân

Lựu chứa đầy polyphenol và chất chống oxy hóa, tất cả đều giúp bạn tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Nó cũng giúp bạn no lâu hơn bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nước ép lựu có thể giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa và điều trị các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như bệnh viêm ruột. Các hợp chất trong quả lựu có thể khuyến khích vi khuẩn đường ruột tốt và giảm kích ứng hệ thống tiêu hóa. Chất xơ trong màng lụa cũng hỗ trợ ngăn ngừa một số vấn đề về sức khỏe tiêu hóa.

Chứa đặc tính chống ung thư

Lựu có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Theo nhiều nghiên cứu, nước ép lựu chứa một chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin và việc tiêu thụ chất chống oxy hóa này liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư.

Chống viêm

Nước lựu là chất chống viêm mạnh do nồng độ cao của các chất chống oxy hóa. Nó có thể giúp giảm viêm khắp cơ thể và ngăn ngừa stress oxy hóa và tổn thương.

Tốt cho tim

Nước lựu được đánh giá là loại nước ép rất có lợi cho trái tim khỏe mạnh. Nước ép lựu tác dụng bảo vệ tim và động mạch. Một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng nước ép lựu có thể cải thiện lưu lượng máu và giữ cho động mạch không trở nên cứng và dày hơn. Không chỉ vậy, nước lựu có thể làm chậm sự tăng trưởng của mảng bám và sự tích tụ cholesterol trong động mạch. Tuy nhiên, nước lựu có thể có phản ứng tiêu cực với thuốc hạ huyết áp và cholesterol như statin.

Tốt cho da

Da tiếp xúc với các hợp chất có hại, ô nhiễm và tia cực tím (UV) có hại của mặt trời. Uống nước ép lựu có thể giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV vì nó giúp ngăn chặn việc sản xuất các hợp chất độc hại trong da.

Tăng cường sức khỏe đường tiết niệu

Nước ép lựu có thể giúp cải thiện sức khỏe đường tiết niệu và ngăn ngừa sỏi thận. Theo các nghiên cứu, chiết xuất lựu có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của sỏi thận do hoạt động chống oxy hóa của nó.

Giúp giảm huyết áp

Uống nước ép lựu hàng ngày có thể giúp giảm huyết áp tâm thu. Song nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để xác định nước ép lựu có thểm làm giảm huyết áp tổng thể trong thời gian dài hay không.

Kháng virus

Với vitamin C và các dưỡng chất tăng cường miễn dịch khác như vitamin E, nước ép lựu có thể ngăn ngừa bệnh tật và chống nhiễm trùng. Lựu cũng được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn và kháng virus trong phòng thí nghiệm. Hiện các nhà nghiên cứu đang xét xét hiệu ứng của nước ép lựu đối với nhiễm trùng thông thường và virus.

Đối với trí nhớ

Uống khoảng 240 ml nước lựu hàng ngày có thể cải thiện việc học và khả năng ghi nhớ.

Tiểu đường

Lựu được sử dụng như một phương thuốc chữa tiểu đường ở Trung Đông và Ấn Độ. Mặc dù chưa rõ tác dụng của quả lựu đối với bệnh tiểu đường, song chúng có thể giúp giảm sự đề kháng insulin và giúp lượng đường trong máu thấp hơn.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho vấn đề "Nước ép lựu có tác dụng gì?" rồi chứ. Hãy thường xuyên bổ sung nước ép lựu trong chế độ ăn uống hàng ngày nhé.

