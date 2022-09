13 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa gây thất thoát, lãng phí hơn 74 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ và đề nghị truy tố 13 bị can là cựu quan chức tỉnh này. 13 bị can là cựu quan chức, cán bộ tỉnh này đã gây thất thoát, lãng phí hơn 74,2 tỉ đồng.

Các bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, năm 2013, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ định Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa liên danh với Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng theo hợp đồng BT trị giá 149 tỉ đồng.

Nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án là quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh, rộng gần 7.400 m2. Giá trị quyết toán dự án giai đoạn 1 với chi phí đầu tư là 113 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị xét xử trong vụ án khác.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận tại thời điểm tháng 2/2016, giá trị quyền sử dụng khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ là hơn 184 tỉ đồng. Các bị can liên quan đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 62,6 tỉ đồng.

Trong quá trình xử lý tài sản còn lại, cơ quan tham mưu và UBND tỉnh Khánh Hòa còn tự giảm giá trị tài sản xuống 55% để bán, gây thiệt hại 11,6 tỉ đồng. Tổng cộng thiệt hại liên quan đến sai phạm tại khu đất Trường Chính trị là 74,2 tỷ đồng.

13 cựu quan chức, cán bộ tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Trần Quang Bửu, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính; Vũ Xuân Thiềng, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Sỹ Quân, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế;

Nguyễn Văn Nhựt, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Lê Huy Toàn, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Vật giá công sản, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mắc các sai phạm như: chỉ định nhà đầu tư, không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Sai phạm của ông Thắng đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 62, 6 tỉ đồng.

Còn ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà sai phạm trong việc thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch vượt số tầng quy định, điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư không đúng với quy hoạch, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giao đất trái quy định và chịu trách nhiệm trong việc thất thoát, lãng phí số tiền 62,6 tỉ đồng.

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị xét xử trong vụ án sai phạm về đất đai.

Ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và bán tài sản trên đất trái quy định pháp luật… gây thất thoát, lãng phí của nhà nước 74,2 tỉ đồng. 10 bị can khác cùng chịu trách nhiệm với những thất thoát, lãng phí vừa nêu.