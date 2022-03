120 giờ lọc máu cứu sống bệnh nhi nhiễm SARS-CoV-2 nguy kịch

(VTC News) -

Sáng 19/3, trả lời PV VTC News, BSCKII Vũ Hữu Quyền - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, đơn vị đã chữa trị thành công bé trai gần 4 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng, biểu hiện tổn thương não, gan, men gan tăng cao, tỉ lệ tử vong 90%.

15h45 ngày 9/3, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhi P.M.K (43 tháng tuổi, ở phường Đông Hoà, Kiến An, Hải Phòng) biểu hiện co giật, lơ mơ. Một ngày trước, trẻ sốt cao liên tục 3 8- 39,5 độ C. Gia đình tự test COVID-19 và cho kết quả dương tính.

Bệnh nhi mắc COVID-19 được lọc máu liên tục sau khi diễn biến bệnh nặng.

Khoảng 1 giờ trước khi vào viện, bé M.K bị co giật toàn thân khoảng 3 phút. Sau đó, trẻ không tỉnh, được gia đình được vào viện cấp cứu. "Thời điểm trẻ nhập viện, qua thăm khám, trẻ được theo dõi viêm não trong tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng, co giật chưa rõ nguyên nhân", BS Vũ Hữu Quyền nói.

Các bác sĩ chẩn đoán, trẻ suy hô hấp độ III, theo dõi viêm não cấp, theo dõi cơn bão Cytokine, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch.

Lúc 21h15 cùng ngày, bệnh nhi diễn biến nặng lên. Lúc này, Ban Giám đốc quyết định hội chẩn toàn bệnh viện, hội chẩn các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương qua hình thức trực tuyến và quyết định lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và có thể xuất viện trong tuần tới.

Sau 3 ngày thở máy (từ 9/3 đến 11/3), 5 ngày lọc máu liên tục (trong 120 giờ từ 9/3 đến 13/3), đồng thời dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, chống viêm, truyền dịch, sức khoẻ của bé M.K nhiều tiến triển, đã cai thở máy, dừng lọc máu. Sang ngày thứ 8, bệnh nhi có thể tự thở, các chỉ số sinh tồn bình thường.

"Với tiển triển như hiện tại, chúng tôi hy vọng sang tuần tới, bệnh nhi có thể xuất viện", BS Vũ Hữu Quyền thông tin.