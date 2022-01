10 phát minh làm thay đổi thế giới

Bánh xe

Bánh xe được phát minh vào khoảng 3.500 năm trước Công nguyên, và nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu.

Xe đẩy hàng ra đời tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và thương mại bằng cách cho phép vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các chợ, cũng như giảm bớt gánh nặng cho những người đi du lịch xa. Giờ đây, bánh xe rất quan trọng đối với cách sống của chúng ta, được tìm thấy trong mọi thứ, từ đồng hồ, xe cộ đến tua bin.

Đinh vít

Phát minh quan trọng này từ hơn 2.000 năm trước thời kỳ La Mã cổ đại và chỉ trở nên khả thi sau khi con người phát triển khả năng đúc và tạo hình kim loại. Trước đây, các cấu trúc gỗ phải được xây dựng bằng các tấm ván liền kề lồng vào nhau, một quá trình xây dựng gian khổ hơn nhiều.

Sau khi Henry Bessemer phát triển quy trình để sản xuất hàng loạt thép từ sắt, những chiếc đinh sắt trong những năm qua từ từ suy yếu và đến năm 1886, 10% đinh của Mỹ được tạo ra từ dây thép mềm, theo Đại học Vermont. Đến năm 1913, 90% đinh được sản xuất ở Mỹ là dây thép.

Việc phát minh ra chiếc đinh vít - một loại dây buộc chắc hơn – được cho là của học giả người Hy Lạp Archimedes vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, nhưng có lẽ được phát minh bởi nhà triết học Pythagore, Archytas ở Tarentum.

La bàn

Các nhà thủy quân lục chiến cổ đại sử dụng các vì sao để điều hướng, nhưng phương pháp này không hoạt động được vào ban ngày hoặc vào những đêm nhiều mây, gây nguy hiểm khi đi xa đất liền.0

La bàn đầu tiên được phát minh ở Trung Quốc trong triều đại nhà Hán giữa thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên và thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Nó được làm bằng đá vôi, một loại quặng sắt có từ tính tự nhiên. Tuy nhiên, nó được sử dụng để điều hướng lần đầu tiên vào thời nhà Tống, giữa thế kỷ 11 và 12,

Ngay sau đó, công nghệ đến phương Tây thông qua hải trình. La bàn cho phép các nhà hàng hải điều hướng an toàn xa đất liền, mở ra thế giới để khám phá và sự phát triển sau này của thương mại toàn cầu. Một công cụ vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay, la bàn đã biến đổi kiến ​​thức và hiểu biết của chúng ta về Trái đất.

Máy in

Nhà phát minh người Đức Johannes Gutenberg đã phát minh ra máy in vào khoảng giữa năm 1440 và 1450. Mặc dù những người khác trước ông - bao gồm cả các nhà phát minh ở Trung Quốc và Hàn Quốc - đã phát triển loại có thể di chuyển được làm từ kim loại, Gutenberg là người đầu tiên tạo ra một quy trình cơ giới hóa để chuyển mực (mà ông làm từ dầu lanh và bồ hóng) sang giấy.

Với quy trình này, máy in ấn đã tăng tốc độ in sách lên theo cấp số nhân, và do đó dẫn đến việc phổ biến kiến ​​thức một cách nhanh chóng và rộng rãi lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong cuốn sách “ Cuộc cách mạng in ấn ở châu Âu thời hiện đại ” (Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2012), nhà sử học quá cố Elizabeth L. Eisenstein đã viết, các xưởng in sẽ được tìm thấy ở mọi trung tâm thành phố quan trọng vào năm 1500. Người ta ước tính rằng có tới hai mươi triệu tập đã được in ở Tây Âu vào năm 1500, mặc dù Eisenstein ước tính rằng con số đó là khoảng tám triệu.

Động cơ đốt trong

Trong các động cơ này, quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ giải phóng một chất khí có nhiệt độ cao, khi nó nở ra, tác dụng một lực lên một pít-tông, làm chuyển động nó. Như vậy, động cơ đốt trong biến đổi hóa năng thành công cơ học.

Nhiều thập kỷ kỹ thuật của nhiều nhà khoa học đã đi vào thiết kế động cơ đốt trong, có dạng hiện đại vào nửa sau của thế kỷ 19. Động cơ đốt trong mở ra Thời đại Công nghiệp, cũng như cho phép phát minh ra nhiều loại máy móc, bao gồm cả ô tô và máy bay hiện đại.

Điện thoại

Một số nhà phát minh đã làm công việc tiên phong trong lĩnh vực truyền giọng nói điện tử - nhiều người sau đó đã đệ đơn kiện sở hữu trí tuệ khi việc sử dụng điện thoại bùng nổ - nhưng chính nhà phát minh người Scotland Alexander Graham Bell mới là người đầu tiên được trao bằng sáng chế cho điện thoại vào ngày 7 tháng 3 năm 1876.

Phát minh này nhanh chóng thành công và cách mạng hóa hoạt động kinh doanh và truyền thông toàn cầu. Khi Bell qua đời vào ngày 2/8/1922, tất cả các dịch vụ điện thoại ở Mỹ và Canada đã ngừng hoạt động trong một phút để vinh danh ông.

Bóng đèn

Việc phát minh ra bóng đèn đã thay đổi thế giới của chúng ta bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên, cho phép chúng ta làm việc hiệu quả bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.

Một số nhà phát minh đã có công trong việc phát triển công nghệ mang tính cách mạng này trong suốt những năm 1800; Thomas Edison được ghi nhận là nhà phát minh chính vì ông đã tạo ra một hệ thống chiếu sáng hoàn toàn hoạt động, bao gồm máy phát điện và hệ thống dây điện cũng như bóng đèn dây tóc carbon vào năm 1879.

Cùng với việc mở đầu cho việc đưa điện vào các ngôi nhà trên khắp thế giới phương Tây, phát minh này cũng gây ra một hệ quả khá bất ngờ là thay đổi cách ngủ và thời gian ngủ của con người .

Penicillin

Đó là một trong những câu chuyện khám phá nổi tiếng nhất trong lịch sử. Năm 1928, nhà khoa học người Scotland Alexander Fleming nhận thấy một chiếc đĩa Petri chứa đầy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm của mình với nắp của nó vô tình bị mở. Mẫu đã bị nhiễm nấm mốc, và ở khắp mọi nơi có nấm mốc là vi khuẩn đã chết.

Loại nấm mốc kháng sinh đó hóa ra là nấm Penicillium, và trong hai thập kỷ tiếp theo, các nhà hóa học đã tinh chế nó và phát triển loại thuốc penicillin , chống lại một số lượng lớn các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ở người mà không gây hại cho chính con người.

Nhà khoa học Fleming tại phòng thí nghiệm.

Penicillin đã được sản xuất hàng loạt vào năm 1944 và được các quân nhân trong Thế chiến II dùng để trị bệnh hoa liễu.

Thuốc tránh thai

Không chỉ thuốc tránh thai, bao cao su và các hình thức tránh thai khác đã tạo nên một cuộc cách mạng tình dục ở các nước phát triển bằng cách cho phép nam giới và phụ nữ quan hệ tình dục để giải trí thay vì sinh con. Chúng còn làm giảm đáng kể tỉ lệ sinh ở phụ nữ bằng việc sử dụng thuốc tránh thai.

Với ít miệng ăn hơn, các gia đình hiện đại đã đạt được mức sống cao hơn và có thể cung cấp chăm sóc tốt hơn cho mỗi đứa trẻ. Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, các biện pháp tránh thai đang giúp dân số loài người chững lại dần. Một số biện pháp tránh thai khác, chẳng hạn như bao cao su, cũng hạn chế sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Biện pháp tránh thai tự nhiên và thảo dược đã được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Theo học giả Jessica Borge, bao cao su đã tồn tại ở dạng này hay dạng khác từ thời cổ đại , với bao cao su được phát triển vào thế kỷ 19. Trong khi đó, FDA đã phê duyệt loại thuốc uống tránh thai đầu tiên ở Mỹ vào năm 1960 và đến năm 1965, hơn 6,5 triệu phụ nữ Mỹ đã sử dụng loại thuốc này, theo tác giả Jonathan Eig.

Internet

Internet là một hệ thống toàn cầu gồm các mạng máy tính kết nối với nhau được sử dụng bởi hàng tỷ người trên toàn thế giới. Vào những năm 1960, một nhóm các nhà khoa học máy tính làm việc cho ARPA (Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng một mạng truyền thông để kết nối các máy tính trong cơ quan, được gọi là ARPANET, tiền thân của internet. Nó sử dụng một phương pháp truyền dữ liệu được gọi là "chuyển mạch gói", được phát triển bởi nhà khoa học máy tính và thành viên nhóm Lawrence Roberts.

Công nghệ này đạt được tiến bộ vào những năm 1970 bởi các nhà khoa học Robert Kahn và Vinton Cerf, những người đã phát triển các giao thức truyền thông quan trọng cho Internet, Giao thức Điều khiển Truyền (TCP) và Giao thức Internet (IP), Kahn và Cerf được coi là "nhà phát minh ra Internet".

Năm 1989, Internet phát triển hơn nữa nhờ sự phát minh ra World Wide Web của nhà khoa học máy tính Tim Berners-Lee khi đang làm việc tại CERN (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu). Sự phát triển của WWW đã mở ra thế giới Internet cho tất cả mọi người và kết nối thế giới theo cách mà nó chưa từng có trước đây.