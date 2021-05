10 ôtô bán chạy nhất tháng 4/2021

7. Hyundai Grand i10: 1.212 xe. Thứ hạng của mẫu xe hạng A này không thay đổi dù doanh số tháng 4 giảm 81 xe so với tháng liền trước. Hyundai Grand i10 tại Việt Nam đã dần lỗi thời so với các đối thủ khác, trong khi thế hệ mới của xe đã được ra mắt thế giới từ lâu. Do đó, mẫu xe này dần đánh rơi phong độ và bị VinFast Fadil vượt mặt. Hyundai Grand i10 có cả biến thể sedan và hatchback, trang bị động cơ 1.0L hoặc 1.2L, giá bán 315-415 triệu đồng.