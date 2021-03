Lý do VinFast Fadil trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam?

(VTC News) -

Trước đó, doanh số dòng xe này đã liên tục duy trì ổn định hơn 1.000 xe/tháng, vượt qua nhiều tên tuổi đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc để dẫn đầu phân khúc.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2/2021 của VAMA, TC Motor và VinFast, mẫu xe thương hiệu Việt thuộc phân khúc A - VinFast Fadil - đã lần đầu tiên vượt qua tất cả các mẫu xe đang bán trên thị trường để giành vị trí bán chạy số một, với 1.090 xe bán ra. Với kết quả đó, VinFast Fadil bỏ xa nhiều mẫu xe từng “làm mưa làm gió” như Hyundai Accent (915 xe), Mitsubishi Xpander (630 xe) hay Toyota Vios (554 xe). Xét riêng trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, doanh số Fadil cao hơn gấp đôi mẫu xe đứng thứ hai là Hyundai Grand i10 (513 xe).

Kết quả kinh doanh của Fadil đã góp phần đưa tổng doanh số bán hàng ô tô của VinFast trong tháng 2/2021 đạt 1.718 xe. Con số này cao hơn đáng kể so với lượng xe bán ra của các thương hiệu lâu năm trên thị trường như Mazda (1.440 xe), Honda (1.281 xe) hay Ford (1.094 xe), mặc dù danh mục sản phẩm của VinFast mới chỉ có vỏn vẹn 3 mẫu xe.

Theo các chuyên gia trong ngành, VinFast Fadil là mẫu xe có doanh số ổn định nhất trên thị trường trong nhiều tháng qua, khi luôn duy trì sức bán trên 1.000 xe/tháng. Đặc biệt, tháng 2/2021 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng doanh số của VinFast Fadil không bị ảnh hưởng nhiều, trong bối cảnh hầu hết các dòng xe khác đều sụt giảm mạnh.

“Chất lượng cao, giá tốt và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chuyên nghiệp là những yếu tố khiến VinFast Fadil liên tục gây sốt, ngay cả ở thời điểm cận Tết và sau Tết. Đó là lý do mẫu xe này luôn duy trì doanh số bán hàng ở mức trên 1.000 xe/tháng, nên có thể nói việc trở thành xe bán chạy nhất thị trường là điều có thể được dự đoán từ trước”, chuyên gia ô tô Lê Thọ Phú nhận định.

Kể từ khi bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên từ tháng 6/2019, VinFast Fadil đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng và các chuyên gia. Hai yếu tố giúp mẫu xe này luôn giữ được khách cũ và làm hài lòng khách mới là chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng.

Trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, Fadil vượt trội các đối thủ về nhiều mặt. Fadil sở hữu kiểu dáng năng động của một mẫu xe đa dụng, động cơ 1.4L mạnh nhất phân khúc, khung gầm chắc chắn thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Tiện nghi bên trong xe nổi bật với ghế bọc da, màn hình 7 inch cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto hiện đại, hệ thống âm thanh 6 loa cùng không gian ghế ngồi rộng rãi.

Công nghệ an toàn là điểm mạnh của Fadil khi đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống chống lật cùng 6 túi khí. Ngoài ra, Fadil còn sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn như chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi. Mẫu xe này đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP - mức cao nhất dành cho xe cỡ nhỏ đô thị.

Không chỉ tập trung vào chất lượng xe, VinFast còn luôn đề cao dịch vụ hậu mãi dành cho các khách hàng mua Fadil. Ưu đãi áp dụng với Fadil trong thời gian qua luôn tốt và khác biệt so với mặt bằng chung thị trường, như chiết khấu 10% giá xe khi trả thẳng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% trong 2 năm, chi phí ban đầu chỉ từ 30 triệu đồng, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ… Bên cạnh đó, chủ xe Fadil còn có đặc quyền gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại Vincom và Vinhomes, hay nhận được những món quà tri ân có giá trị lớn trong thời gian sử dụng xe.

Bởi lẽ đó, mặc dù là mẫu xe còn khá non trẻ trên thị trường, VinFast Fadil vẫn nhanh chóng giành được thứ hạng cao về doanh số, liên tục lọt danh sách 10 xe bán chạy nhất Việt Nam.