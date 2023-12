Yaris Cross gia tăng sức mạnh cạnh tranh với chương trình khuyến mại cực lớn

(VTC News) -

Tháng 12, thời điểm cận kề Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, cũng là lúc thị trường ô tô nhộn nhịp nhất năm. Với mong muốn nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu ô tô, gia tăng thêm nhiều lợi ích cho khách hàng, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng đã thanh toán 100% và xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Cụ thể, với Yaris Cross phiên bản Hybrid khách hàng được hỗ trợ 86 triệu đồng, với phiên bản Xăng khách hàng được hỗ trợ 73 triệu đồng tiền mặt – tương đương 10% giá trị xe. Bên cạnh đó, tất cả các khách hàng cũng được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng xe.

Không chỉ có những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán 100%, Toyota còn thể hiện sự tâm lý và chu đáo khi cũng có những ưu đãi riêng với nhóm khách hàng thanh toán trả góp. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lãi suất chỉ từ 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Mức ưu đãi này được đánh giá là kịp thời trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn còn cao.

Yaris Cross là tân binh trong phân khúc B-SUV – phân khúc được coi là sôi động bậc nhất trên thị trường. Ra mắt vào giữa tháng 9, Yaris Cross nhanh chóng gây ấn tượng bởi thiết kế cá tính, hàm lượng trang bị dồi dào và các tính năng an toàn phong phú.

Yaris Cross theo đuổi phong cách thiết kế “Mạnh mẽ và Năng động”, với lưới tản nhiệt và phần cản trước hình thang, mang hơi thở hiện đại tương tự các mẫu xe mới nhất của Toyota như Corolla Cross, Veloz Cross, Raize…

Cụm đèn trước và đèn sương mù với thiết kế góc cạnh làm nổi bật dáng vẻ năng động của một chiếc SUV cho đô thị. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng Full-LED vừa giúp tăng khả năng chiếu sáng, đảm bảo an toàn khi di chuyển trong đêm lại vừa mang đến dáng vẻ sang trọng, lịch lãm cho chiếc xe.

Phần mâm xe với 2 màu trắng – đen tương phản cùng kích thước lên đến 18 inch – lớn nhất phân khúc mang đến dáng vẻ thể thao, mạnh mẽ.

Gia đình anh Minh Hoàng là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm Yaris Cross tại đại lý. “Tôi rất ấn tượng về mẫu SUV mới của Toyota, nếu che logo đi, có thể nhiều người không nghĩ đây là một chiếc xe của thương hiệu Toyota. Thiết kế trẻ trung và các tính năng an toàn hỗ trợ rất hữu ích cho cả tôi hay vợ cầm lái”.

Anh Hoàng cũng cân nhắc rất nhiều các mẫu xe trong cùng tầm giá, cũng đã đăng ký lái thử của 3 hãng khác nhau để có những trải nghiệm. Cuối cùng, Anh Hoàng chọn Yaris Cross bởi ở đó còn là niềm tin về thương hiệu Toyota với chi phí sử dụng tiết kiệm, bảo dưỡng nhanh gọn cùng hệ thống gần 90 đại lý trên cả nước.

Cộng thêm thời điểm đặt cọc xe, anh Hoàng tiết kiệm được 73 triệu đồng tiền mặt lệ phí trước bạ và được tặng 2 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng giúp gia đình tiết kiệm được hơn 90 triệu đồng. “Mức ưu đãi lệ phí trước bạ thực sự rất hữu ích trong thời điểm cuối năm, nhất là với gia đình mua xe lần đầu như nhà tôi khi phải cân nhắc rất nhiều yếu tố mà vẫn muốn một chiếc xe chất lượng cho gia đình”.

Chị Uyên, vợ anh Hoàng thì an tâm về chiếc xe vì những trang bị an toàn. “Nhiều khi chồng đi vắng thì mình cũng có thể tự lái xe đưa đón các con nên các tính năng an toàn trong gói TSS như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm hay cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 … giúp tôi vững tâm lái xe trong phố đông tan tầm hay đi ra ngoại thành về nhà ông bà”.

Cùng với những tính năng an toàn hay thiết kế ấn tượng, Toyota cũng ưu ái trang bị cho Yaris Cross nhiều tính năng hiện đại như kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, màn hình giải trí dạng nổi kết nối nối điện thoại thông minh với kích thước 10.1 inch và điều khiển giọng nói, sạc không dây, phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động được thiết kế thân thiện với người dùng.

Bên cạnh đó, Yaris Cross còn sở hữu những tính năng thuận tiện như mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước, gập gương tự động và cốp xe mở điện tích hợp cảm biến đá cốp giúp khách hàng thuận tiện mở cốp nếu đang cầm nhiều đồ trên tay.

Với chương trình ưu đãi lớn nhất năm lên tới 100% lệ phí cùng quà tặng hấp dẫn, Toyota mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng các gia đình trong nhiều chuyến đi an toàn, ấm áp và yêu thương, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.