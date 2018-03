Xua đuổi khách Tây chụp ảnh ở 'Tuyệt Tình cốc': Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm

(VTC News) - UBND TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc xua đuổi khách Tây chụp ảnh ở “Tuyệt Tình cốc”, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Liên quan đến vụ việc xua đuổi khách Tây chụp ảnh ở "Tuyệt Tình cốc", Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng địa phương kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hải Phòng, ngày 23/1, một số báo mạng đăng thông tin về việc người dân có hành vi phản cảm đối với du khách nước ngoài tại khu vực hồ nước xanh (tên gọi khác là hồ "Tuyệt Tình cốc"), ở thôn 9, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sau khi nắm bắt được thông tin trên, ngày 24/1, Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thủy Nguyên, UBND xã An Sơn (Thủy Nguyên) kiểm tra xác minh thông tin trên.

Theo xác minh, người phụ nữ có hành vi xua đuổi du khách trong đoạn video là bà Đậu Thị Hà (thôn 9, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên), còn 2 người phụ nữ nước ngoài không rõ quốc tịch.

Bà Hà lấy khăn phẩy đuổi 2 nữ du khách nước ngoài không cho đứng dưới bè chụp ảnh.

Theo trình bày của bà Đậu Thị Hà, khoảng 15h ngày 22/1, có 2 phụ nữ nước ngoài đi xe máy đến khu vực hồ "Tuyệt Tình cốc" để xe vào bãi trong hồ chụp ảnh, sau đó lại đi xe máy ra khu vực bè nổi trên hồ tiếp tục chụp ảnh và để xe trên đường.

Bà Hà trông xe cho 2 người phụ nữ này, khoảng 30 phút sau, bà xuống bè nổi thu tiền giữ xe và đuổi khách lên bờ vì thấy khách chụp ảnh không an toàn, do hồ nước sâu. Nhưng do 2 người phụ nữ nước ngoài không hiểu ngôn ngữ nên đã phản ứng với bà Hà.

Bà Hà bức xúc kiên quyết đuổi khách lên bờ để đảm bảo an toàn vì đã có biển cấm và tại hồ không được phép hoạt động kinh doanh để khách xuống dưới bè nổi.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã cho lực lượng chức năng tháo dỡ bè nổi và phối hợp với Công ty Xi măng Phúc Sơn rào chắn 2 lối xuống hồ, đồng thời tăng cường kiểm tra, không để hiện tượng như trên xảy ra tại khu vực hồ “Tuyệt Tình cốc”.

Mặc dù đã bị cấm nhưng vẫn có rất nhiều người vào khu vực hồ "Tuyệt Tình cốc" để chụp ảnh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Du lịch Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Thủy Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng tại Công văn số 1394 ngày 17/3/2017 về việc đảm bảo môi trường du lịch tại khu vực hồ, núi đá thuộc xã An Sơn (Thủy Nguyên); xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chủ trì cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường công tác định hướng dư luận xã hội, không để ảnh hưởng đến môi trường phát triển du lịch của thành phố.

