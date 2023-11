Xử phạt, yêu cầu tháo dỡ loạt hộp ngủ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 30/11, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) thông tin, đơn vị đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn “hộp ngủ” sleep box, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư trên địa bàn.

Theo Công an quận Gò Vấp, trên địa bàn quận Gò Vấp có 15 cơ sở kinh doanh hoạt động lưu trú mô hình cho thuê “hộp ngủ”.

Trong đó có 6 cơ sở hoạt động kinh doanh sleep box (mô hình ký túc xá có loại hình "hộp ngủ" riêng biệt); 5 cơ sở kinh doanh dạng Dorm (phòng ngủ tập thể hay phòng ngủ giường tầng dành cho nhiều người trong 1 phòng lớn); 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê thiết kế một số không gian riêng tư cho 2-4 chỗ ngồi trong dạng hộp 2 tầng, có rèm che, bàn ghế ngồi, không kinh doanh lưu trú qua đêm.

Lực lượng chức năng xử lý, yêu cầu tháo dỡ loạt hộp ngủ ở quận Gò Vấp. (Ảnh: Công an quận Gò Vấp).

Theo Công an quận Gò Vấp, sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý 7 cơ sở vi phạm về PCCC với các hành vi gồm: Sử dụng vách ngăn bằng vật liệu dễ cháy; cầu thang thoát nạn không đủ số lượng; bố trí vật tư hàng hóa cản trở lối thoát nạn; thực hiện các giải pháp ngăn cháy không đảm bảo.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng quận Gò Vấp (TP.HCM) đã lập 7 biên bản vi phạm và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 77 triệu đồng.

Cũng liên quan đến sự việc này, Công an quận Gò Vấp đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ vách ngăn (không còn hộp ngủ) và giảm mật độ người thuê (trung bình từ 6 đến 8m2/người); tháo dỡ các hộp trang trí và thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Tính đến ngày 16/11, qua kiểm tra, phúc tra thực tế danh sách các cơ sở kinh doanh "hộp ngủ" trên địa bàn thì tình hình thực tế còn như sau: 4 cơ sở không có loại hình hộp ngủ, 9 cơ sở khắc phục tháo dỡ vách (không còn hộp ngủ) và giảm mật độ người thuê, 1 cơ sở (ở địa chỉ 1106 Quang Trung, phường 8) đang tiếp tục tháo dỡ vách ngăn, chuyển sang mô hình kinh doanh dạng Dorm (ký túc xá giường tầng), 1 cơ sở (địa chỉ 306 Hoàng Hoa Thám, phường 1) chưa thực hiện việc tháo dỡ theo kiến nghị.

Trong thời gian tới, Công an quận tiếp tục chỉ đạo các Đội chức năng trực thuộc phối hợp Công an các phường tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh “sleep box”, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm khi phát hiện.

Đồng thời, UBND quận Gò Vấp giao các đơn vị chức năng trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế và UBND các phường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực đăng ký kinh doanh, trật tự đô thị, quản lý cư trú, quản lý PCCC theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND quận Gò Vấp chỉ đạo UBND các phường kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm mà chủ đầu tư chây ỳ không chấp hành, cần có biện pháp tuyên truyền, vận động khách sử thuê biết công trình có vi phạm để hạn chế sử dụng nhằm đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc phường kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý toàn diện việc chấp hành pháp luật của cơ sở.