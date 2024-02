Xử phạt 2 thanh niên đầu trần lạng lách cản đường ô tô trên quốc lộ ở Phú Yên

(VTC News) -

Thanh niên đầu trần lạng lách cản đường ô tô trên quốc lộ

Ngày 20/2, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của 2 thanh niên lái xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Hai thanh niên làm việc tại Công an (Ảnh: CACC)

Trước đó, VTC News đã đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô du lịch, ghi lại hình ảnh hai thanh niên ngồi trên một xe máy đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông tại Km 1318 đến 1320 trên QL1 qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tuy An thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành rà soát lại clip, khẩn trương truy xét đối tượng và phương tiện. Qua đó, xác định chiếc xe máy Sirius 78H1-522.79 do anh Nguyễn Đình Khái (xã An Mỹ, huyện Tuy An) đứng tên chủ sở hữu.

Sau khi nhận dạng hình ảnh trong clip, anh Khái xác nhận anh trai của mình là Nguyễn Văn Kha (SN 1995) trực tiếp điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách trên đường QL1A gây cản trở giao thông, còn người ngồi sau xe là Kiều Văn Việt (SN 1993, cùng trú xã An Mỹ).

Trạm CSGT Tuy An đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy là phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp Công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe máy để làm việc, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc, hai thanh niên đã thừa nhận những hành vi vi phạm và mức xử phạt gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; Chạy xe lạng lách đánh võng trên đường bộ; Không có GPLX theo quy định; Phạt chủ xe lỗi để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, tổng tiền phạt 11,4 triệu đồng.