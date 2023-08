Xin sữa mẹ trên mạng, bác sĩ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh

(VTC News) -

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất giúp bé phát triển thể chất và trí não, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời. Nhiều bà mẹ sau sinh gặp vấn đề về sức khoẻ dẫn đến mất sữa, không đủ sữa cho con phải dùng sữa công thức hoặc tìm tới các nhóm mạng xã hội để xin sữa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc xin - cho sữa mẹ tràn lan trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh cho trẻ.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu người cho sữa mắc phải các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B, bệnh do siêu vi trùng thì trẻ uống sữa có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh.

Tốt nhất nên xin sữa mẹ của người quen biết, hay biết rõ tình trạng sức khỏe, đảm bảo người đó không nhiễm các bệnh có thể lây cho trẻ qua đường sữa mẹ. Ngoài ra, chúng ta cần chú ý quá trình vắt sữa, sữa ở giai đoạn nào của bà mẹ, chế độ dinh dưỡng của bà mẹ đó, quá trình bảo quản sữa có đúng cách không.

Sữa mẹ có thể bảo quản nhiệt độ phòng hoặc tủ lạnh. Thời gian bảo quản sữa tối đa sau khi lấy ra khỏi cơ thể mẹ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường bảo quản. Nói chung, nhiệt độ bảo quản càng thấp, thời gian bảo quản cho phép càng dài.

Thời gian bảo quản có thể là 4 giờ nếu ở nhiệt độ 80 độ F (tương đương 27 độ C), hoặc 10 giờ nếu ở nhiệt độ 70 độ F (tương đương 21 độ C), hoặc 24 giờ nếu ở nhiệt độ 60 độ F (tương đương 16 độ C).

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, thời gian cho phép có thể kéo dài hơn trong 5 ngày ở nhiệt độ 4 độ C (vùng ngoài ngăn đá tủ lạnh) hoặc 2 tuần nếu để trong ngăn đá tủ lạnh.

Các bà mẹ có thể làm ấm sữa bằng cách ngâm bình sữa trong một chén nước ấm, không được sử dụng nước sôi hoặc lò vi sóng. Hiện một số bệnh viện xây dựng ngân hàng sữa mẹ nhưng ngân hàng sữa này đều phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Bà mẹ muốn tặng sữa cho ngân hàng cần được sàng lọc loại bỏ nguy cơ bệnh truyền nhiễm và các vấn đề khác.

Một số trường hợp mẹ không thể cho con bú thì vẫn có thể cho con dùng sữa công thức, việc dùng sữa công thức đúng độ tuổi là an toàn cho trẻ. Các bà mẹ không nên vì không có sữa của mình mà tìm kiếm nguồn sữa mẹ khác từ trên mạng, các hội nhóm không rõ nguồn gốc.

NHƯ LOAN