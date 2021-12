Xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan bán kết lượt về AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Cuộc so tài Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra vào 19h30 hôm nay 26/12. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và kênh YouTube của Next Media. Ngoài ra, quý khán giả có thể theo dõi trận đấu được trực tiếp trên VTC News.

Video trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan bởi cú đúp bàn thắng của Chanathip Songkrasin. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo là thắng ít nhất cách biệt 2 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

5 trận gần nhất, tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 1, thua 1, ghi 9 bàn và thủng lưới 2 bàn. Trong khi đó, Thái Lan thắng cả 5 trận, ghi 11 bàn, thủng lưới 2 lần.

3 lần đối đầu gần nhất ở các giải chính thức, Thái Lan thắng 1, hòa 2 và không thủng lưới trước tuyển Việt Nam.

Ở trận tối nay, Việt Nam không có sự hiện diện của trung vệ Duy Mạnh. Bù lại, Tiến Dũng và Đình Trọng trở lại để gia cố cho tuyến phòng ngự.