Xem trực tiếp U23 Yemen vs U23 Việt Nam trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam chạm trán U23 Yemen ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Yemen vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 19h hôm nay 9/9, trực tiếp trên VTV5, FPT Play và kênh YouTube VFF Channel. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U23 Yemen vs U23 Việt Nam.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng nhờ chiến thắng 6-0 trước U23 Guam. Đó là màn khởi động không mấy khó khăn của thầy trò HLV Troussier khi đối thủ thua kém rõ rệt về trình độ. Tuy nhiên, U23 Yemen sẽ mang tới thử thách hoàn toàn khác.

U23 Việt Nam thắng dễ U23 Guam ở trận ra quân.

Đội bóng Tây Á tự tin cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Việt Nam, sau trận thắng U23 Singapore với tỉ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên. HLV Troussier và các học trò cũng nhìn nhận đây là trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua đến vòng chung kết. Đội chủ nhà cần cảnh giác bởi U23 Yemen là đối thủ còn nhiều "ẩn số".

Mặt khác, U23 Việt Nam cũng cần tinh chỉnh nhiều điểm trong lối chơi. U23 Guam hầu như không gây khó khăn đủ lớn để Nguyễn Thái Sơn và đồng đội phải chơi bóng ở tiêu chuẩn cao nhất hay kiểm chứng năng lực phòng ngự, chống phản công, chịu áp lực.

Ngoài ra, HLV Troussier cũng thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam dứt điểm yếu. Với số cơ hội tạo ra, lẽ ra đội chủ nhà phải ghi được nhiều hơn 3-4 bàn nữa trong trận đấu với U23 Guam. Đây là điều đội tuyển U23 Việt Nam cần cải thiện, bởi U23 Yemen sẽ không cho U23 Việt Nam nhiều cơ hội như vậy.