Xem trực tiếp trao giải Circle Chart Music Awards 2023 trên kênh nào?

Circle Chart Music Awards, trước đây là Gaon Chart Music Awards, là giải thưởng âm nhạc danh tiếng được tổ chức hằng năm tại Hàn Quốc. Chủ nhân của giải thưởng sẽ được xác định căn cứ vào thành tích của các ca khúc trên bảng xếp hạng (BXH) Circle, tính từ tháng 12 của năm trước đến tháng 11 năm kế tiếp.

Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Với độ uy tín và quy mô hoành tráng tăng dần qua từng năm, Circle Chart Music Awards luôn nhận được sự săn đón của người hâm mộ trên toàn cầu. Chính vì thế, sự kiện này được phát sóng trực tuyến ở nhiều quốc gia trên thế giới để phục vụ cộng đồng fan K-pop. Tại Việt Nam, khán giả có thể dễ dàng theo dõi sự kiện trên các nền tảng của FPT Play.

Do căn cứ vào kết quả BXH âm nhạc thay vì trao quyền quyết định cho hội đồng chuyên môn, vì thế Circle Chart Music Awards được ví như BXH Billboard của xứ Hàn. Circle hiện là BXH thu thập dữ liệu về nền “công nghiệp” âm nhạc Hàn Quốc trên toàn thế giới, với sự hợp tác với các nền tảng như Spotify, Apple Music, TikTok và YouTube. Đây là yếu tố then chốt tạo nên sự khách quan và độ uy tín cho giải thưởng âm nhạc danh tiếng này.

Đáng chú ý, mặc dù không phân chia hạng mục Daesang (Giải thưởng lớn) như các lễ trao giải khác, thế nhưng kết quả của Circle Chart Music Awards rất được khán giả ủng hộ. Người hâm mộ K-pop cho rằng, cách phân chia hạng mục của Circle Chart đúng với tiêu chí và tinh thần của giải thưởng.

Khác với những năm trước, giải thưởng Nghệ sĩ của năm được chia theo 2 phân khúc: doanh thu nhạc trực tuyến và doanh thu bán album. Trong năm nay, lần đầu tiên giải thưởng Nghệ sĩ của năm sẽ được trao ở 4 hạng mục: Doanh số bán album, Nhạc số, Streaming hay Unique Listeners (lượng người nghe trực tuyến) và Global Streaming (lượt phát trực tuyến toàn cầu).

Jongkook (BTS) lập loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong năm 2023.

Jungkook (BTS), SEVENTEEN và IVE đang là những cái tên “chiếm sóng” ở cả 4 hạng mục đề cử Nghệ sĩ của năm. 2023 là năm chiến thắng rực rỡ của Jungkook (BTS). “Em út vàng” của BTS là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có 3 ca khúc lọt top 10 Billboard Hot 100 là Seven, 3D và Standing Next to You. Single mở đường Seven cán mốc 1 tỷ stream nhanh nhất lịch sử Spotify, ra mắt ở "ngôi vương" Hot 100.

Album Golden có doanh thu tuần đầu cán mốc 200.000 units tại Mỹ. Với bấy nhiêu thành tích quốc tế, chuyên trang Consequence mệnh danh anh chàng là người phá vỡ giới hạn của năm.

Không hề kém cạnh, IVE cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi giành được cả giải tân binh và giải thưởng quan trọng tại nhiều lễ trao giải âm nhạc K-pop. Tiếp tục chuỗi thành tích xuất sắc, nhóm còn ghi dấu ấn trong năm nay với các ca khúc Kitsch, I am hay I've Mine…

Trong khi đó, theo báo cáo doanh số bán album năm 2023 của Circle Chart, SEVENTEEN là nghệ sĩ K-pop giành vị trí quán quân về doanh số album năm nay, với con số ấn tượng 16 triệu bản - cao nhất từ ​​trước đến nay đối với một nghệ sĩ trong một năm.

2023 là năm tỏa sáng của IVE với hàng loạt giải thưởng danh giá.

Bên cạnh danh sách đề cử giải thưởng Nghệ sĩ của năm, BTC Circle Chart Music Awards 2023 cũng đã chốt danh sách đề cử cho giải thưởng Tân binh của năm. BOYNEXTDOOR, RIIZE và ZEROBASEONE là 3 cái tên đang chiếm ưu thế ở tất cả hạng mục. Sân khấu lễ trao giải năm nay sẽ được dẫn dắt bởi bộ 3 MC: Leeteuk (Super Junior), Si Eun (STAYC) và Seok Matthew (ZEROBASEONE).

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải cũng đã được công bố với những cái tên nổi bật như NCT DREAM, RIIZE, Tomorrow X Together, ZEROBASEONE, KISS OF LIFE, STAYC, NiziU, AKMU và các nghệ sĩ solo như Kyung Seo, Parc Jae Jung, Lee Chan Won và Hwasa (MAMAMOO).

Lễ trao giải Circle Chart Music Awards 2023 sẽ được trực tiếp trên tất cả các nền tảng của FPT Play từ 17 giờ ngày 10/01.