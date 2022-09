Xem trực tiếp Pau FC vs Valenciennes có Quang Hải thi đấu trên kênh nào?

(VTC News) -

Pau FC tiếp đón Valenciennes trên sân nhà ở vòng 9 Ligue 2 trước kỳ nghỉ. Trận đấu Pau FC vs Valenciennes diễn ra lúc 0h ngày 18/9, phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến, hình ảnh trận đấu Pau FC vs Valenciennes.

Trước một đối thủ mạnh, HLV Didier Tholot nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình đang vận hành tốt của Pau FC. Cơ hội ra sân của Quang Hải không cao.

Quang Hải vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Pau FC, nhưng nhiều khả năng không đá chính.

Tuyển thủ Việt Nam cùng với một tiền vệ tấn công khác là Eddy Sylvestre không có chỗ trong sơ đồ 5-3-2. HLV Tholot ưu tiên 2 cầu thủ cơ động là Steeve Beusnard và Sessi D'Almeida ở 2 vị trí tiền vệ trung tâm dâng cao, chơi phía trên "nhạc trưởng" Henri Saivet.

Thời lượng thi đấu của Quang Hải ít dần đi, đến mức không được sử dụng một phút nào trong 2 trận đấu gần nhất. Cơ hội giành lại suất ra sân của tuyển thủ Việt Nam càng thấp khi Pau FC đang thể hiện sự tiến bộ về lối chơi trong những trận gần đây.

Pau FC trphối hợp với nhau tốt hơn, biết cách kiểm soát trận đấu và tấn công có đường nét hơn so với những vòng đấu đầu tiên. Hệ thống chiến thuật mới của Pau FC với sơ đồ 3 trung vệ cho thấy những tín hiệu tích cực.

Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải - đánh bại Laval với tỉ số 1-0 cách đây một tuần - giúp Pau FC tạm thoát vị trí cuối bảng. Đội chủ sân Nouste Camp vẫn đứng áp chót, nhưng khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 10 - Paris FC - chỉ bằng đúng một trận thắng.

Dù vậy, thử thách tiếp theo của Pau FC sẽ khó hơn nhiều so với đối thủ yếu ở trận trước là Laval. Valenciennes đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng này mới thua một trận từ đầu mùa giải. Chỉ có 4 CLB (trong đó có 3 đội nằm trong top 4 của giải đấu) thủng lưới ít hơn Valenciennes.