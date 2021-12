Xem trực tiếp Myanmar vs Philippines bảng A AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Myanmar vs Philippines

Cả Myanmar lẫn Philippines đều chắc chắn bị loại, khi chỉ đánh bại được đội yếu nhất bảng là Timor Leste. Trận đấu Myanmar vs Philippines diễn ra lúc 19h30 hôm nay 18/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Myanmar vs Philippines.

Cuộc đối đầu giữa Myanmar và Philippines ở lượt trận cuối chỉ còn mang tính chất thủ tục. Vị trí thứ ba hay thứ tư trên bảng xếp hạng chung cuộc không có ý nghĩa gì khi tấm vé đi tiếp nằm trong tay Thái Lan và Singapore.

Đối với Myanmar, những kết quả mà đội bóng này đạt được không nằm ngoài dự đoán. Với thực lực không được đánh giá cao, đội bóng của HLV Antoine Hey nằm ngoài nhóm cạnh tranh suất đi tiếp ngay từ khi có kết quả bốc thăm. Thêm vào đó, sự chuẩn bị của Myanmar cho AFF Cup 2020 cũng không được tốt với những khó khăn về lực lượng.

Philippines mạnh hơn so với đối thủ của họ ở lượt trận cuối. Đối với một đội tuyển 4 lần vào bán kết ở 5 kỳ AFF Cup gần nhất, việc phải dừng chân ở vòng đấu bảng rõ ràng là một thất bại.