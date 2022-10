Xem trực tiếp Metz vs Pau FC có Quang Hải thi đấu trên kênh nào?

(VTC News) -

Quang Hải chờ cơ hội ra sân ở vòng 10 Ligue 2 khi Pau FC đối đầu Metz. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến trận đấu Metz vs Pau FC khi Quang Hải thi đấu.

Trở lại Pau FC sau loạt trận giao hữu quốc tế, Quang Hải được tiếp thêm tự tin để tiếp tục chờ cơ hội. Anh vừa có màn thể hiện không tồi trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Ấn Độ. Điều đó cho thấy Quang Hải không mất phong độ và cảm giác chơi bóng sau một thời gian ngồi dự bị liên tục ở CLB.

Điều đáng chú ý là ở trận này, tiền vệ sinh năm 1997 được HLV Park Hang Seo giao vị trí tiền vệ trung tâm lệch, chơi lùi để làm bóng nhiều hơn trong sơ đồ 3-5-2, một hệ thống tương tự Pau FC. Tất nhiên, chơi tốt ở đội tuyển Việt Nam không có nghĩa là Quang Hải có thể đảm nhiệm được vai trò tương tự tại Pau FC. Dù vậy, tiền vệ này luôn phải ở trạng thái sẵn sàng chờ cơ hội.

Pau FC chơi tốt dần lên.

Đối thủ của Pau FC ở trận này là Metz, đội xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong 6 vòng gần nhất, Metz chỉ giành được một chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa và 3 thất bại. Sân nhà cũng chưa chắc là chỗ dựa cho Metz khi họ đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng (2 thua, 1 hòa) khi đấu với các đội khách.

Ngược lại, thành tích gần đây của HLV Didier Tholot và các học trò tốt lên đáng kể so với chuỗi trận bết bát đầu mùa giải. Đội bóng của Quang Hải không thua 4 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng.

Lý do dẫn đến sự cải thiện về mặt phong độ của Pau FC là việc HLV Tholot tìm ra được công thức mới cho đội nhà, sau một kỳ chuyển nhượng đầy biến động. Khi các tân binh bắt nhịp được với lối chơi của đội bóng, Pau FC hiện tại định hình được bộ khung 3-5-2.

Metz và Pau FC cách nhau không xa trên bảng xếp hạng, hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí sau cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 10 Ligue 2. Metz xếp trên với 11 điểm, trong khi Pau FC giành được 10 điểm sau 9 trận đầu tiên của mùa giải.

Trận đấu Metz vs Pau FC thuộc vòng 10 Ligue 2 diễn ra lúc 0h ngày 2/10, phát trực tiếp trên ON Sports News.