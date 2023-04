Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs Hải Phòng trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội tiếp đón Hải Phòng là tâm điểm của V-League 2023 trong ngày 8/4. Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và FPT Play. VTC News cập nhật diễn biến trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Hải Phòng vào 19h15 hôm nay.

Trước khi V-League 2023 trở lại, CLB Công an Hà Nội gặp tổn thất lớn về lực lượng với chấn thương đứt dây chằng chéo trước của ngôi sao Phan Văn Đức. Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An là bản hợp đồng lớn của tân binh V-League. Tuy nhiên, sau 5 trận đấu chưa để lại nhiều dấu ấn, Văn Đức lại phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hàng công của CLB Công an Hà Nội không được đánh giá cao sau những màn trình diễn vừa qua. Ngoài chiến thắng 5-0 trước Bình Định ở vòng 1, đoàn quân của HLV Paulo Foiani chỉ ghi thêm 2 bàn trong 3 trận tiếp theo. Lối chơi đơn điệu, dễ bị bắt bài khiến Công an Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Giờ đây, họ còn đối mặt với việc thiếu vắng Phan Văn Đức trong phần còn lại của mùa giải.

Phan Văn Đức nghỉ thi đấu dài hạn.

Đúng vào lúc khó khăn, CLB Công an Hà Nội lại gặp Hải Phòng, đối thủ vô cùng khó chịu. Dù thay mới rất nhiều vị trí trong đội hình, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn duy trì được “chất lửa” trong lối chơi của Hải Phòng.

Đội bóng đất Cảng mới thắng 1 trận kể từ đầu mùa, nhưng cổ động viên của họ vẫn dành cho các cầu thủ sự ủng hộ tuyệt đối. Ngay ở trận thua Nam Định ở vòng loại Cúp Quốc gia vừa qua, Hải Phòng cũng thi đấu rất tốt. Tiếc rằng, những chân sút của họ không có duyên, cộng với màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh khiến Hải Huy và đồng đội đành chấp nhận rời giải sớm.

Về lực lượng, Hải Phòng không có sự phục vụ của Mạnh Dũng vì chấn thương. Lương Xuân Trường hoặc Lương Hoàng Nam có thể được sử dụng. Công an Hà Nội có lực lượng mạnh nhất ngoài trường hợp của Phan Văn Đức.

Đội hình dự kiến

Công an Hà Nội: Tiến Dũng, Ngọc Đức, Văn Hậu, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Đô, Tiến Dụng, Văn Vũ, Jhon Cley, Gustavo Henrique, Juvhel Fred.

Hải Phòng: Văn Toản, Hữu Sơn, Văn Tới, Bicou, Văn Minh, Minh Dĩ, Trung Hiếu, Hải Huy, Xuân Trường, Việt Hưng, Mpande.

