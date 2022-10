Xem trực tiếp bóng đá Viettel vs HAGL trên kênh nào?

(VTC News) -

Viettel có màn tiếp đón HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2022 lúc 19h15 hôm nay 18/10. Trận đấu Viettel vs HAGL được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, ON FOOTBALL và hệ thống của Next Sports. VTC News cập nhật mới nhất diễn biến và kết quả trận đấu, mời các bạn chú ý đón xem.

Viettel đang có phong độ ổn định khi chỉ thua 1 trong 8 trận đã qua. Tuy nhiên, 2 vòng gần nhất, thầy trò HLV Bae Ji-won để đối thủ bị đánh giá thấp hơn cầm hòa. Viettel đang tạm xếp thứ ba, nhưng đá nhiều hơn đội xếp sau là CLB Bình Định 1 trận. Do đó, đội bóng áo lính cần 3 điểm để trụ lại trong nhóm đầu.

Viettel (áo trắng) để hòa Sài Gòn với tỷ số 1-1.

Đối nghịch với Viettel, HAGL không thắng suốt 7 trận đã qua. Lúc này, khoảng cách giữa HAGL và đội bét bảng Sài Gòn là 6 điểm. Nếu không lấy lại phong độ, đội bóng phố Núi có nguy cơ tụt sâu, thậm chí cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Ở trận lượt đi, HAGL và Viettel đã chia điểm với trận hòa 2-2 trên sân Pleiku. Lần gần nhất gặp Viettel ở Hàng Đẫy, HAGL thắng giòn giã 3-0.

Tuy nhiên, HAGL đang gặp khó khăn về lực lượng. Xuân Trường vắng mặt do tràn dịch khớp gối, chưa kể trung phong Bruno Henrique cũng chấn thương ở trận thua SLNA.

HAGL đang khủng hoảng cả về nhân sự lẫn lối chơi. Đây là cơ hội để Viettel lấy trọn 3 điểm, qua đó tạm soán ngôi nhì của Hải Phòng.

Đội hình dự kiến

Viettel: Nguyên Mạnh, Xuân Kiên, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường, Jaha, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane, Mạnh Dũng, Quang Khải.

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Ahn Sae Hee, Mauricio, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao.