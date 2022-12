Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Việt Nam vs Philippines

Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Philippines để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trận đấu Việt Nam vs Philippines diễn ra lúc 18h hôm nay 14/12, trực tiếp trên kênh Youtube VFF Channel, VTV2 và On Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu Việt Nam vs Philippines.

Sau khi đánh bại Borussia Dortmund với tỉ số 2-1 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có màn thử lửa cuối cùng với Philippines trước khi bước vào AFF Cup. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu thử nghiệm, kiểm nghiệm các phương án nhân sự và chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam thắng Dortmund trong trận đấu gần nhất.

Ngoài sự vắng mặt của Công Phượng, Xuân Trường vì nhiều lý do khác nhau, trong tay HLV Park Hang Seo là đội hình chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Họ đều có phong độ tốt, thể lực được hồi phục sau quãng thời gian dài thi đấu không ngừng nghỉ ở cấp độ CLB. Đợt tập trung 3 tuần vừa qua là đủ để các cầu thủ lấy lại sự cân bằng trước khi bước vào chiến dịch quan trọng.

Quay trở lại với trận giao hữu tối nay, kết quả không phải điều quan trọng và cũng không phải mối quan tâm lớn nhất của HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cố gắng sử dụng tối đa số cầu thủ mình đang có. Tuy nhiên, cách chia đội hình trong 2 hiệp đấu sẽ phản ánh một phần quan điểm của HLV Park Hang Seo về nhân sự ở giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Hiệp 1 là quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu với đội hình mạnh nhất để hạn chế những bất ổn xuất hiện. Khi có được 1 bàn thắng hoặc thoả mãn mục tiêu kiểm tra năng lực của ông Park, các cầu thủ trẻ hơn như Văn Khang, Duy Cương, Thanh Nhân,... sẽ có cơ hội thể hiện bản thân.

Philippines không phải đối thủ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Đội khách mang đến Hà Nội đội hình mạnh nhất, gồm các cầu thủ sẽ tham dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, Philippines chỉ vừa bổ nhiệm HLV trưởng cách đây một tuần. Do đó, đội bóng này khó có thể tạo ra thách thức lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.