Xem trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam vs Nhật Bản trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển futsal Việt Nam có cuộc so tài với Nhật Bản trong khuôn khổ bảng D giải futsal châu Á 2022 lúc 18h tối nay 2/10. Trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. VTC News cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc so tài, mời các bạn chú ý đón xem.

Đội tuyển futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D sau 2 lượt đấu với những chiến thắng trước Hàn Quốc (5-1) và Ả Rập Xê Út (5-1). Trong khi đó, Nhật Bản đứng nhì bảng sau khi thua Ả Rập Xê Út (1-2) và thắng Hàn Quốc (6-0).

Đội tuyển futsal Việt Nam dẫn đầu bảng sau 2 lượt với thành tích toàn thắng.

Thông thường, một đội bóng giành 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên có thể yên tâm về khả năng giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại bất ngờ của Nhật Bản trước Ả Rập Xê Út khiến tình hình ở bảng D trở nên phức tạp hơn.

Theo điều lệ giải Futsal châu Á 2022, khi có từ 2 đội bóng trở lên bằng điểm nhau, chỉ số phụ được tính tới là thành tích đối đầu. Ở bảng D, kịch bản 3 đội tuyển là Việt Nam, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út bằng điểm nhau hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là khi đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản và Ả Rập Xê Út đánh bại Hàn Quốc.

Trong trường hợp này, thứ hạng của bảng D được phân định dựa trên kết quả các trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội kể trên với nhau. Ả Rập Xê Út có 3 điểm (thắng Nhật Bản, thua đội tuyển Việt Nam) và hiệu số -1.

Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, hiệu số +2 trong khi con số tương ứng của Nhật Bản là 0 điểm, -1. Như vậy, nếu thắng, hòa, hoặc thua Nhật Bản với cách biệt không quá 2 bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết giải futsal châu Á.

Nếu thua Nhật Bản với cách biệt 3 bàn, đội tuyển Việt Nam cần ghi được ít nhất một bàn thắng. Thua với cách biệt lớn hơn 3 bàn, đội tuyển Việt Nam bị loại.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Giustozzi sẽ không cần tính toán đến những kịch bản nêu trên nếu Ả Rập Xê Út không thắng được Hàn Quốc trong trận đấu sớm (15h ngày mai 2/10). Nhìn chung, cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam là không nhỏ.