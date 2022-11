Xem trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs HAGL trên kênh nào?

(VTC News) -

Thanh Hóa có cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 25 V-League 2022 lúc 17h hôm nay 13/11.

Sau 24 vòng đấu, Thanh Hóa đang đứng hạng 6 với 28 điểm. HAGL cũng có 28 điểm, nhưng xếp sau Thanh Hóa do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn.

Về mặt phong độ, Thanh Hóa là đội nhỉnh hơn khi giành 7 điểm trong 8 trận gần nhất, trong khi HAGL chỉ thắng 1 trong 12 trận đã qua tính trong 90 phút ở mọi đấu trường.

HAGL (áo vàng) có phong độ bất ổn.

Cả Thanh Hóa và HAGL đều không còn mục tiêu thành tích ở mùa giải này khi đã hết hy vọng có huy chương, cũng không có nguy cơ xuống hạng.

Tuy nhiên, CLB Thanh Hoá là đội bóng có động lực rõ ràng hơn. Ông bầu Cao Tiến Đoan vẫn liên tục chi ra mức thưởng đậm mỗi tuần để động viên các cầu thủ và hướng đến những trận thắng trên sân nhà.

Trước HAGL, vị doanh nhân này không thay đổi quyết định của mình. Trong khi đó, HAGL lại khá im ắng và nhiều thời điểm đội bóng phố núi để lại dấu hỏi lớn về động lực thi đấu.

HAGL có thể vùng lên thắng bất kì đối thủ nào nhưng họ cũng thể hoà hoặc thua trước các đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Nhìn chung, V-League 2022 là mùa giải mà HAGL thi đấu phập phù, phong độ không ổn định và thiếu hiệu quả.

Thêm vào đó, các ngoại binh không để lại ấn tượng và dần đuối sức ở giai đoạn cuối mùa giải. Thời điểm này, các cầu thủ nội như Công Phượng, Minh Vương, Văn Thanh hay Văn Toàn mới là những người gánh vác trọng trách ghi bàn cho HAGL.

CLB Thanh Hoá đón chào sự trở lại của những trụ cột như Gustavo, Ngọc Tân hay Quốc Phương. Dẫu vậy, HLV Svetislav Tanasijevic có lẽ phải cân nhắc rất nhiều trong việc sử dụng nhân sự. Nhiều trụ cột của đội bóng xứ Thanh đang có dấu hiệu quá tải và họ phải tính đến mục tiêu quan trọng hơn là trận bán kết cúp Quốc gia sau đây 10 ngày.