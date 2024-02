Xem trực tiếp bóng đá SLNA vs CLB Công an Hà Nội trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng trước SLNA để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Trận đấu SLNA vs CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h hôm nay 23/2, trực tiếp trên FPT Play, TV360 và VTV5. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu SLNA vs CLB Công an Hà Nội.

Chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9 là màn ra mắt không tồi của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang. Nhà cầm quân người Thái Lan chưa tạo ra thay đổi rõ rệt trong cách chơi của đội bóng ngành công an. Dù vậy, những pha bóng tốt xuất hiện nhiều hơn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước CLB TP.HCM và một số tình huống tấn công tương tự là dấu hiệu tích cực.

CLB Công an Hà Nội khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Kiatisak Senamuang.

Bên cạnh đó, quãng nghỉ hơn một tháng có lẽ cũng giúp các ngôi sao của CLB Công an Hà Nội giải tỏa được về tâm lý và chơi bóng thoải mái hơn, thể hiện được phẩm chất cá nhân tốt hơn. Trong đó, Vũ Văn Thanh là cái tên đang có phong độ cao, xuyên suốt từ đầu mùa giải.

CLB Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu. Chiến thắng 2-0 trước đội bóng ở nhóm đầu là CLB Bình Định tiếp thêm nhiều sự tự tin cho đội bóng của huấn luyện Phan Như Thuật. Dẫu vậy, SLNA mùa này là tập thể có nhiều cầu thủ trẻ và sự ổn định là điều họ chưa đạt được.

Tính đến lúc này, đội bóng xứ Nghệ có 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Điều đáng chú ý là trên sân Vinh, thầy trò HLV Như Thuật chưa thua trận nào trong mùa giải. Tính từ tháng 11/2022, chỉ có một đội khách giành chiến thắng trên sân của SLNA ở V.League.

Lịch thi đấu V.League vòng 10

17h ngày 23/2: HAGL vs Quảng Nam (FPT Play, TV360)

17h ngày 23/2: Hà Tĩnh vs Khánh Hòa (FPT Play, TV360)

18h ngày 23/2: SLNA vs CLB Công an Hà Nội (FPT Play, TV360, VTV5)

18h ngày 23/2: Thanh Hóa vs Hải Phòng (FPT Play, TV360)

19h15 ngày 23/2: Thể Công Viettel vs Bình Dương (FPT Play, TV360, HTV Thể thao)

18h ngày 24/2: Bình Định vs Nam Định (FPT Play, TV360, HTV Thể thao)

19h15 ngày 24/2: Hà Nội FC vs TP.HCM