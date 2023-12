Xem trực tiếp bóng đá Khánh Hoà vs Công an Hà Nội hôm nay 22/12 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu CLB Khánh Hoà và CLB Công an Hà Nội thuộc vòng 7 V.League 2023/24 diễn ra lúc 18h hôm nay 22/12, phát trực tiếp trên kênh VTV5 và FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến, kết quả và video trận đấu Khánh Hoà vs Công an Hà Nội.

Ba trận thua liên tiếp khiến đội chủ nhà lâm nguy. CLB Khánh Hoà xuất hiện nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo khi họ thay 2 HLV trưởng chỉ trong vòng ít ngày. HLV Trần Thiện Hảo chỉ dẫn dắt các học trò ở trận gặp CLB Hải Phòng rồi nghỉ việc.

CLB Khánh Hoà tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân nhà.

Ban huấn luyện đội bóng phố biển giờ đây là những cầu thủ từng thành danh, làm nên thương hiệu của bóng đá Khánh Hòa năm xưa như HLV trưởng Trần Trọng Bình, các trợ lý Nguyễn Tấn Điền, Lê Tấn Tài. Trong thời gian ngắn, rất khó để chờ đợi CLB Khánh Hoà có thể "lột xác" trở thành một tập thể thiện chiến. Dù vậy, làn gió mới từng phong cách huấn luyện hiện đại của các nhà cầm quân trẻ là điều đáng chờ đợi.

Thực tế, vấn đề của CLB Khánh Hoà chưa hẳn nằm ở vị trí thuyền trưởng. Khó khăn về tài chính ở mùa trước ảnh hưởng đáng kể đến sự chuẩn bị của CLB Khánh Hoà ở mùa giải này. Tinh thần của đội bóng này vẫn tốt, vẫn quyết tâm nhưng rào cản về chất lượng nhân sự khiến họ lực bất tòng tâm.

Đặc biệt, các ngoại binh như Leazard, Guirassy thi đấu mờ nhạt, không có nhiều đóng góp cho CLB Khánh Hoà. Tuần này, khi phải đối mặt với đội bóng rất mạnh như CLB Công an Hà Nội, thử thách với thầy trò HLV Trần Trọng Bình càng khó khăn hơn.

Đội khách đang rất khao khát một chiến thắng để giải toả áp lực cho HLV Gong Oh-kyun. Sau niềm vui trước HAGL tại cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội vẫn chưa thắng trận nào tại V.League. Chạm trán đối thủ gặp nhiều khó khăn như CLB Khánh Hoà là cơ hội để CLB Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi trận không như ý của mình. Ba điểm là mục tiêu bắt buộc với Quang Hải và đồng đội.