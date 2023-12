Xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs CLB Công an Hà Nội trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng của vòng 4 Night Wolf V.League 2023/2024 là cuộc đọ sức giữa CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội trên sân Lạch Tray. Trận đấu Hải Phòng vs CLB Công an Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và ứng dụng FPT Play.

CLB Hải Phòng vừa có chuyến làm khách trước PSM Makassar. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có phần thất thế trước CLB Công an Hà Nội về mặt thể lực. Nhà cầm quân này có thể phải điều chỉnh chiến thuật trong hoàn cảnh khó khăn. CLB Hải Phòng không thể tự tin tấn công và gây áp lực tầm cao trong suốt trận đấu mà phải tuỳ vào từng thời điểm.

Tấn Tài được thử nghiệm ở vị trí mới.

Nhiều khả năng CLB Hải Phòng cũng sẽ trở lại với cặp trung vệ nội giàu sức mạnh Đặng Văn Tới - Phạm Mạnh Hùng. Bicou - Mpande sẽ gia cố cho tuyến giữa của đội bóng đất cảng. Lucao sắm vai trò chủ công với mục tiêu sớm có được bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, sự xuất hiện của HLV Gong Oh-kyun mang đến nhiều tác động tích cực với CLB Công an Hà Nội. Thời gian ngắn chưa đủ để nhà cầm quân người Hàn Quốc thay đổi mọi thứ. Nhưng CLB Công an Hà Nội rõ ràng bắt đầu trận đấu với tâm thế và tinh thần hoàn toàn khác.

CLB Công an Hà Nội thắng Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2023/24.

Trong những ngày đầu tiên, HLV Gong Oh-kyun mang đến khác biệt ở vị trí của Hồ Tấn Tài. Hậu vệ này được xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và phát huy tốt năng lực của mình. Thậm chí, Tấn Tài nếu thích nghi với vị trí mới, anh có thể cung cấp thêm các phương án nhân sự mở ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Trên hàng công, Jeferson Elias phần nào chứng minh được vì sao anh lại được lựa chọn. Tiền đạo người Brazil giữ bóng tốt, cho thấy tốc độ vượt trội so với các hậu vệ nội. Bài toán đặt ra với CLB Công an Hà Nội là hàng tiền vệ cần cung cấp đủ bóng cho cầu thủ này.

Đồng thời, hàng thủ với sự chỉ huy của Filip Nguyễn phải tuyệt đối tập trung. Bởi, Lucao và Mpande bên phía CLB Hải Phòng đều mang đến đột biến lớn. Làm được điều này, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của CLB Công an Hà Nội.

