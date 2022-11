Xem trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Hà Tĩnh trên kênh nào?

(VTC News) -

Hà Nội FC sẽ chạm trán Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 25 V-League lúc 17h hôm nay 13/11. Trận đấu Hà Nội FC vs Hà Tĩnh được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến, kết quả cuộc so tài, mời các bạn chú ý đón xem.

Hà Nội FC đang đứng đầu V-League với 47 điểm sau 22 trận, hơn Hải Phòng 2 điểm. Hà Tĩnh đứng thứ 11 với 21 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn cũng với khoảng cách 2 điểm.

Cả hai đội còn nguyên động lực ở 2 vòng cuối. Trong khi Hà Nội FC đua vô địch, Hà Tĩnh cũng phải chạy đua quyết liệt để giành quyền ở lại V-League.Ở trận lượt đi, Hà Tĩnh thua 1-2 trên sân nhà trước Hà Nội FC.

Hà Nội FC chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn vô địch.

Do có hiệu số đối đầu tốt hơn Hải Phòng (thắng 2-1 lượt đi, thua 2-3 lượt về, ghi nhiều bàn hơn trên sân khách ở 2 trận gặp trực tiếp), nên chỉ cần có 1 điểm trước Hà Tĩnh trong trận đấu lúc 17h hôm nay 13/11, Hà Nội FC sẽ vô địch trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Hà Nội FC. Hà Tĩnh đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng với 4 trận hòa ở 4 vòng đã qua. Phi Sơn cùng đồng đội chơi không kém trong 2 lần gần nhất đá ở Hàng Đẫy (thua 0-1 mùa 2020 và hòa 1-1 mùa 2021), nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công khó làm nên chuyện.

Chênh lệch thực lực cực lớn giữa đôi bên là rào cản đầu tiên. Hà Nội FC có nhiều thời điểm gặp khó về lực lượng khi nhiều trụ cột chấn thương, bị treo giò, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn có phong độ ổn định.

Lối chơi kiểm soát bóng đã được “lên khuôn” từ thời HLV Phan Thanh Hùng, kết hợp với đẳng cấp của các ngôi sao giúp Hà Nội FC luôn trở lại đường ray chiến thắng dễ dàng hơn nhiều so với các đối thủ khác.

Vượt trội đối thủ trên mọi phương diện, cộng với quyết tâm chiến thắng để đăng quang trên sân nhà, Hà Nội FC sẽ giành trọn 3 điểm để chạm tay vào chức vô địch V-League lần thứ 6.