Xem trực tiếp bóng đá Ghana vs Uruguay trên kênh nào?

(VTC News) -

Cả Ghana và Uruguay đều cần chiến thắng để nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng. Trận đấu Ghana vs Uruguay trong khuôn khổ bảng H World Cup 2022 diễn ra lúc 22h hôm nay 2/12, trực tiếp trên kênh VTV2. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu Ghana vs Uruguay.

Cục diện bảng H World Cup 2022 không có nhiều bất ngờ khi đội tuyển Bồ Đào Nha sớm giành vé đi tiếp sau 2 chiến thắng liên tiếp. Khá bất ngờ khi chính đội tuyển Ghana với chiến thắng kịch tính trước Hàn Quốc đang là những người chiếm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé thứ 2 ở bảng đấu này tiến vào vòng 1/8.

Darwin Nunez thi đấu mờ nhat.

Uruguay vẫn là đội bóng chơi khó chịu nhưng họ thiếu đi tốc độ và tính hiệu quả trên hàng công. Đây là điều dễ hiểu bởi Edinson Cavani và Luis Suarez ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi Darwin Nunez vẫn đang là dấu hỏi lớn ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Phía bên kia chiến tuyến, Ghana luôn vào sân bằng một nguồn năng lượng dường như vô tận. Người lĩnh xướng hàng công của những ngôi sao đen là tiền vệ Mohamed Kudus. Ngôi sao thuộc biên chế của Ajax vừa khéo léo, vừa mạnh mẽ và sở hữu tốc độ như xé gió. Kudus hết làm khổ hàng thủ Bồ Đào Nha rồi lại khiến các hậu vệ Hàn Quốc vất vả.

Đội tuyển Ghana phòng ngự chưa phải quá tốt nhưng đội bóng này đủ sức lấy công bù thủ. Bên cạnh Kudus, HLV Addo còn đó những tiền đạo kì cựu như Jordan Ayew và Andre Ayew. Không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng anh em nhà Ayew vẫn là những hạt nhân quan trọng với đội tuyển Ghana.