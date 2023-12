Xem trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Bình Dương kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội chạm trán Bình Dương trên sân Hàng Đẫy ở vòng 8 Night Wolf V.League 1 2023/24. Trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Bình Dương diễn ra lúc 19h15, trực tiếp trên FPT Play, VTV5. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến, hình ảnh trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Bình Dương.

CLB Công an Hà Nội không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Điều này khiến huấn luyện viên Gong Oh-kyun mất quyền chỉ đạo và có thể bị thay thế trong thời gian tới. Trước mắt, đội đương kim vô địch V.League phải trở lại với công thức quen thuộc: Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại trực tiếp "điều binh khiển tướng".

CLB Công an Hà Nội không có phong độ tốt. (Ảnh: VPF)

Thực tế, CLB Công an Hà Nội tấn công dần có nét hơn qua những trận đầu tiên dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Nguyễn Quang Hải, Geovane Magno thể hiện rõ vai trò hơn. Tuy nhiên, sự tiến bộ của đội bóng ngành công an chưa đủ nhanh và hiệu quả trong bối cảnh các đối thủ bắt nhịp tốt hơn và dần bứt xa ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Một trong những đội bóng khởi đầu mùa giải tốt chính là CLB Bình Dương. Đội bóng đất Thủ đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm và chỉ thua chỉ số phụ so với đội đứng đầu là Nam Định. Thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức mới thua 1 trận từ đầu mùa giải.

Lối chơi đơn giản, mạnh về phản công của CLB Bình Dương giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng lúc này. Cách chơi như vậy có thể sẽ hữu ích khi đội bóng đất thủ chạm trán CLB Công an Hà Nội. Đội chủ nhà chưa đạt đến trạng thái lý tưởng về khả năng kiểm soát và tạo cơ hội cũng như ghi bàn nhưng cũng rất dễ bị đối thủ phản công.